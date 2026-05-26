Die USA planen eine dauerhafte Mondbasis: NASA-Chef Jared Isaacman

Die US-Raumfahrtbehörde hat ihre Strategie für eine dauerhafte Mondbasis vorgestellt. Sie plant die Mondbasis explizit als gemeinsame Infrastruktur für Astronauten und Robotermissionen und sieht die Südpol-Region als Schlüsselregion für langfristige Mondmissionen und Ausgangspunkt für Marsmissionen.

Die USA wollen zurück auf den Mond – und diesmal bleiben. Am Dienstagabend stellte die Nasa in Washington ihre neue Strategie für eine dauerhafte Mondbasis vor.

Es ist ein klarer Kurswechsel: Statt weiter vor allem auf die Mond-Raumstation "Gateway" zu setzen, soll künftig der direkte Aufbau einer Infrastruktur auf der Mondoberfläche Vorrang haben. Bei einer Pressekonferenz präsentierte die US-Raumfahrtbehörde ihre Pläne für eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond. Dort sollen Wohnmodule entstehen, Rover rollen, Energieanlagen Strom liefern und wissenschaftliche Labore arbeiten. Die Nasa macht es offiziell: Menschen sollen dauerhaft auf dem Mond leben und arbeiten.

Die Behörde spricht ausdrücklich von einer "sustained human presence" auf der Mondoberfläche. Geplant sind häufigere Mondmissionen und neue Industriepartner, die beim Ausbau der Infrastruktur am Südpol helfen sollen. Nasa-Chef Jared Isaacman erklärte, die Mondbasis solle langfristige Wissenschafts- und Explorationsmissionen ermöglichen. Gleichzeitig diene sie als Vorbereitung für spätere Marsmissionen.

Parallel veröffentlichte die Nasa neue Konzeptgrafiken der geplanten "Moon Base". Zu sehen sind große Wohnmodules, Solarfelder, autonome Baustellen-Roboter, Rover und wissenschaftliche Labore. Die Nasa beschreibt die "Moon Base" ausdrücklich als Wohn- und Arbeitsstation für Langzeitmissionen auf dem Mond. SpaceX und Blue Origin liefern Mondlander Mehrere große Raumfahrtunternehmen sollen zentrale Bausteine der neuen Strategie liefern.

SpaceX und Blue Origin gelten als wichtigste Kandidaten für die bemannten Mondlander. Beide Firmen entwickeln bereits Systeme für den Transport von Astronauten und Fracht zur Mondoberfläche. Auch Robotik-Unternehmen wie Lunar Outpost spielen eine Schlüsselrolle. Die Firma arbeitet an autonomen Mondrovern und Infrastruktur-Fahrzeugen, die beim Aufbau helfen sollen.

Internationale Partner bleiben Teil des Projekts. Offenbar weiterhin dabei: die ESA, die japanische Raumfahrtagentur JAXA, Kanada und Italien. Jahrelang galt das "Lunar Gateway" als Herzstück des Artemis-Programms. Die Raumstation sollte den Mond umkreisen und als Zwischenstation für Astronauten dienen – vergleichbar mit der ISS im Erdorbit.

Doch das Projekt wurde teurer, komplexer und verschob sich immer weiter. Bereits im März hatte Jared Isaacman angekündigt, Gateway werde "in seiner jetzigen Form pausiert". Jetzt bestätigt die Nasa offiziell: Der Schwerpunkt soll künftig stärker auf Infrastruktur direkt auf der Mondoberfläche liegen. Nasa setzt auf Astronauten und Roboter Auffällig: Die Nasa plant die Mondbasis ausdrücklich als gemeinsame Infrastruktur für Astronauten und Robotermissionen.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Robotic missions will work alongside astronauts.

" Maschinen sollen Infrastruktur vorbereiten, Material transportieren, wissenschaftliche Daten sammeln und später beim Ausbau der Mondbasis helfen. Die Nasa sieht darin einen wichtigen Schritt auch für spätere Marsmissionen. Die geplante Basis soll im Südpol-Gebiet des Mondes entstehen, nahe dauerhaft schattiger Krater. Dort vermutet die Nasa große Mengen Wassereis.

Dieses Eis könnte Trinkwasser liefern, Sauerstoff erzeugen und sogar zu Raketen-Treibstoff verarbeitet werden. Der Südpol gilt deshalb als Schlüsselregion für langfristige Mondmissionen und als möglicher Ausgangspunkt für spätere Flüge zum Mars. Die Mondbasis soll schrittweise entstehen. Zunächst sollen Robotermissionen Infrastruktur vorbereiten, Energie aufbauen, Material transportieren und Baustellen automatisiert vorbereiten.

Später folgen Astronauten mit Wohnmodulen, Laboren, Fahrzeugen und dauerhaften Versorgungssystemen. NASA-Unterlagen nennen insgesamt 81 Starts in drei Ausbauphasen. Geplant sind 25 Missionen in einer ersten Aufbauphase, weitere 27 Flüge für den Ausbau der Infrastruktur und später nochmals 29 Missionen für eine dauerhaft nutzbare Mondstation. China und Russland erhöhen Druck Hinter dem neuen Tempo steckt auch geopolitischer Druck.

China arbeitet gemeinsam mit Russland an einer eigenen Mondstation mit dem Namen "International Lunar Research Station". Beide Länder planen ebenfalls eine dauerhafte Präsenz am Mond-Südpol. Die Nasa will verhindern, beim neuen ins Hintertreffen zu geraten





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