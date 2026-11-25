20 neue Raketenabwehrsysteme sollen das US-Territorium Guam gegen Drohnen und Marschflugkörper schützen. Bis Juni 2027 sollen alle Startvorrichtungen eintreffen.

-Militärstützpunkt im Pazifik und liegt in Reichweite chinesischer Raketen. Auf der Insel befinden sich unter anderem die Andersen Air Force Base, die Bomber unterstützt, und eine Navy-Basis für U-Boote und weitere Flotteneinheiten.

Bis Juni 2027 will die US-Armee auf Guam 20 neue mobile Flugabwehr-Raketenwerfer aufstellen. Sie sollen anfliegende Drohnen und Marschflugkörper abschießen. Das geht aus einer Mitteilung des Forschungsdienstes des US-Kongresses vom 18. November hervor.

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Die ersten Lieferungen sind demnach für Ende 2026 geplant. Bis Juni 2027 sollen alle 20 Geräte auf Guam eintreffen. Die Startvorrichtungen gehören zum US-System IFPC – das steht für „Indirect Fire Protection Capability“. Das mobile System kann Abfangraketen vom Typ AIM-9X abfeuern.

Ein Sentinel-Radar erfasst Ziele, dasübermittelt deren Daten an die Werfer. Damit soll IFPC vor allem tieffliegende Marschflugkörper und Drohnen bekämpfen, die von Radaren teils nur schwer erfasst werden. Die geplanten Anlagen ergänzen andere Abwehrsysteme, ersetzen sie aber nicht. Patriot und THAAD sind für andere Aufgaben vorgesehen, darunter die Abwehr ballistischer Raketen.

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Chinas Mittelstreckenrakete DF-26 könnte theoretisch Guam erreichen. IFPC ist jedoch nicht dafür ausgelegt, solche ballistischen Flugkörper abzufangen, so das Fachportal „Auf Guam wurde diese Aufgabe bereits separat erprobt: Im Dezember 2024 fing eine von der Andersen Air Force Base gestartete SM-3 Block IIA ein ballistisches Ziel ab. Die 20 IFPC-Werfer sind für eine andere Schutzschicht bestimmt. Laut dem belgischen Portal „“ gewährleistet die Zahl der Startgeräte allein keinen umfassenden Schutz der Insel.

Die Planung der US-Armee erfasst zunächst deren eigene Einrichtungen. Wie Luftwaffe, Navy und Marinekorps ihre Standorte sichern, bleibt offen. Wie wirksam die Systeme wären, hängt auch von den verfügbaren Abfangraketen, der Einbindung der Sensoren und der Einsatzbereitschaft ab, so „Army Recognition“. Bei wiederholten Angriffen könnten Vorräte, Nachschub und sichere Versorgungswege zum Engpass werden.

Für die Produktion erhielt Dynetics einen Auftrag über 617 Millionen Dollar . Für das Haushaltsjahr 2027 beantragt die US-Armee etwa 1,6 Milliarden Dollar für IFPC Increment 2. Sie sucht außerdem nach günstigeren Abfangraketen, damit teure Flugkörper nicht gegen vergleichsweise preiswerte Drohnen eingesetzt werden müssen. Auch die Abwehr schnellerer, tieffliegender Marschflugkörper ist noch nicht abgeschlossen.

Die Armee prüft dafür einen zusätzlichen Abfangflugkörper, dessen Leistung noch nicht nachgewiesen ist. Ein Stationierungstermin für Guam steht nicht fest.