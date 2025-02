Die USA verhängen Zölle auf Stahl und Aluminium - Ein Handelskrieg?

Der US-Präsident Donald Trump hat Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt und droht mit weiteren Maßnahmen. Ökonom Julian Hinz erklärt im Interview, wie die Zölle die Wirtschaft treffen und wie Europa reagieren sollte.

Donald Trump hat wie angekündigt Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Doch damit nicht genug: Der US-Präsident hat bereits die nächste Drohkulisse aufgebaut. Im Interview erklärt Ökonom Julian Hinz , wie hart die Industrie die Zölle treffen und wie Europa reagieren kann. Lange gab es die Drohung - jetzt hat Donald Trump Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Zum ersten Mal in seiner aktuellen Amtszeit greift Trump damit auch die Europäische Union direkt an.

Sind wir vollends im Handelskrieg angekommen? Julian Hinz: Die Definition eines Handelskriegs ist komplex. Auf jeden Fall sind solche Zölle auf Stahl und Aluminium, die die USA jetzt verhängt haben, nicht neu. 2018 gab es schon einmal vergleichbare Zölle und damals gab es auch schon Gegenmaßnahmen der EU. Zwar hatten sich beide Parteien unter Joe Biden auf ein Moratorium geeinigt, aber das wäre ohnehin im März ausgelaufen. Diese Zölle kommen also nicht komplett unerwartet. Trotzdem scheinen sie ein Problem zu sein, vor allem für die in Deutschland so politische Stahlindustrie. Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Gunnar Groebler sagte, die Maßnahmen träfen die Industrie in mehrfacher Hinsicht und zur Unzeit. Übertreibt er also? Nein, die gesamte Industrie und damit auch die Stahlbranche strauchelt. Gleichzeitig muss man sagen: Die gesamtwirtschaftlichen Effekte von diesen Zöllen sind nicht so dramatisch. Da die Zölle nicht diskriminierend sind, treffen sie alle Handelspartner der USA gleichermaßen. Damit wird es für alle Firmen, die in die USA exportieren, gleichermaßen teurer. Die amerikanische Stahlindustrie ist jetzt zwar im Vorteil, die Konsumenten in den USA waren zuletzt aber ohnehin zu 80 Prozent mit heimisch produziertem Stahl bedient worden. Für einzelne Branchen ist die neue Situation problematisch, gesamtwirtschaftlich sind die Effekte aber nicht groß. Trump hat bereits die nächste Drohkulisse aufgebaut: Er spricht von 'reziproken Zöllen', die als nächstes verhängt werden könnten. Was hat es damit auf sich? Letztendlich werden die Zölle einfach angeglichen: Derzeit erhebt die EU für bestimmte Autos Importzölle von zehn Prozent, die USA aber nur Zölle in Höhe von 2,5 Prozent. Die USA dürften sich also anschauen, wo es diese Zollunterschiede gibt und dann ihrerseits die Zölle erhöhen - bei den Autos also auch auf 10 Prozent. Das dürfte viele Produkte betreffen, denn insgesamt haben die USA relativ niedrige Einfuhrzölle.Die EU-Kommission hat in Aussicht gestellt, auf die neuen Zölle zu reagieren. Wie konkret, ist aber noch unbekannt. Welche Maßnahmen erwarten Sie? Es scheint auf ähnliche Gegenzölle wie 2018 hinauszulaufen: Harley Davidson, Whiskey und Erdnussbutter. Und ehrlicherweise hat es damals auch funktioniert: Danach gab es einen Deal mit den USA. Allerdings ist fraglich, ob Motorräder und Whiskey Trump ein zweites Mal beeindrucken.Gerade bei den reziproken Zöllen könnte man auch sagen: Alles klar, dann senken wir jetzt unsere Zölle gegenüber allen Handelspartnern - und dann von den USA ebenfalls eine Senkung verlangen. In vielen Branchen würde man weniger Protektionismus begrüßen, gerade in der Autoindustrie.Wie sollten denn die Unternehmen auf diese immer höheren Zölle reagieren? Die Kosten einfach auf die Konsumenten umschichten oder die Produktion tatsächlich in die USA verlagern? In die USA zu gehen, würde bei vielen Unternehmen das Problem wohl nicht lösen. Viele Vorleistungsprodukte, die ich für meine Produktion brauche, kommen weiterhin aus anderen Ländern. Gerade werden ja Zölle auf alles erhoben, also würde auch die Produktion in den USA teurer. Das macht Investitionen nicht so attraktiv. Wie die Unternehmen reagieren, hängt sehr vom Produkt ab. Je weniger Konkurrenz das Produkt in den USA hat, desto wahrscheinlicher ist, dass die Zölle einfach weitergegeben werden - die Konsumenten können dann ohnehin nicht ausweichen. Wenn die amerikanische Konkurrenz aber wettbewerbsfähig ist, kann es durchaus Sinn machen, einen Teil der Zölle selbst zu schultern. Im Moment scheint es jedenfalls darauf hinauszulaufen, dass wir um reziproke Zölle nicht herumkommen. Lässt sich etwas aus der Vergangenheit lernen, wie mit der aktuellen Situation umzugehen ist?Man müsste schon sehr weit zurückschauen, die USA hatten solche Zölle mal in den 1930er Jahren. So ein hohes Zollniveau wie damals hat es danach lange nicht gegeben. Aber das hat eben einen Grund: Der Handel hat uns allen Wohlstand bereitet, insbesondere den Amerikanern. Sie fragen Produkte nach und die Unternehmen importieren aus dem Ausland, um diese Produkte in den USA zu produzieren. Das hat auf beiden Seiten Wohlstand generiert. Was jetzt passiert, ist also sicherlich nicht zum Allgemeinwohl.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Zölle Handelskrieg USA Europa Stahl Aluminium Donald Trump Ökonom Julian Hinz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ab Montag: Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium anWährend seines Fluges zum Super Bowl verkündet US-Präsident Donald Trump den nächsten Zoll-Hammer. Am Wochenbeginn sollen Stahl- und Aluminiumimporte mit 25 Prozent belegt werden. Einen ähnlichen Schritt war der Republikaner bereits während seiner ersten Amtszeit gegangen.

Weiterlesen »

Trump kündigt 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium anUS-Präsident Trump geht bei seiner Zolloffensive in die nächste Runde. Schon Anfang dieser Woche sollen neue Zölle auf Importe in Kraft treten, kündigte er an. Er will keine Länder verschonen.

Weiterlesen »

Neue US-Regierung: Trump kündigt 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium anSie ist mit 27 die jüngste Pressesprecherin im Weißen Haus: Karoline Leavitt macht aus Ihrer Bewunderung für den US-Präsidenten keinen Hehl. Auch nicht bei offiziellen Terminen.

Weiterlesen »

Trump kündigt 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium anUS-Präsident Trump geht bei seiner Zolloffensive in die nächste Runde. Schon Anfang dieser Woche beabsichtigt er, Details zu neuen Zöllen auf Importe zu verkünden. Er will keine Länder verschonen.

Weiterlesen »

Regel gilt für alle Länder: Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium anWährend seines Fluges zum Super Bowl verkündet US-Präsident Donald Trump den nächsten Zoll-Hammer. Es trifft dieses Mal Stahl- und Aluminiumimporte. Einen ähnlichen Schritt war der Republikaner bereits während seiner ersten Amtszeit gegangen. Auch 'gegenseitige Zölle' soll es geben.

Weiterlesen »

Trump kündigt hohe Zölle auf Stahl und Aluminium anUS-Präsident Donald Trump geht bei seiner Zolloffensive in die nächste Runde. Schon Anfang dieser Woche will er Details zu neuen Zöllen auf Importe verkünden. Kein Land soll verschont bleiben.

Weiterlesen »