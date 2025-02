'Die verbotene Frucht': Die Salpetergrube in Kingdom Come Deliverance 2

Eine detaillierte Anleitung zur erfolgreichen Durchführung der Nebenquest 'Die verbotene Frucht' in Kingdom Come Deliverance 2.

Die 'verbotene Frucht' ist die zweite Nebenquest von Müller Kreyzl in Kingdom Come Deliverance 2 . Ihr sollt Salpeter besorgen, um einen Golem aus Mehl zum Leben zu erwecken. Das ist zwar genauso verrückt wie es sich anhört, aber startet eine Mission, bei der ihr euch als Schinder beweisen müsst. Wie ihr die Salpetergrube findet, erfahrt ihr hier. Mit Bella bei der Fundgrube sprechen Sprecht Müller Kreyzl direkt nach Abschluss von „Materia Prima“ an, um die Quest zu starten.

Kreyzls Magd Bella soll ich bei der Aufgabe helfen. Ihr findet sie beim interessanten Ort „Die Fundgrube“, die euch auf der Karte südöstlich am Flussufer markiert wird. Sammelt auf dem Weg dorthin ein paar Kräuter am Wegesrand (Augentrost, Beinwell und Brennnesseln) und gebt sie ihr, um einen guten Start bei ihr zu haben. Nach dem Gespräch mit Bella könnt ihr einige Fertigkeiten bei ihr verbessern. Fleisch besorgen (optional) Anschließend sollt ihr zum Totengräber von Troskowitz gehen, der eine Salpetergrube ausgehoben hat. Vorher solltet ihr noch frisches Fleisch beim Metzger östlich in Troskowitz kaufen und sie dem Totengräber als Geschenk mitbringen. Beim Fleischer in Troskowitz könnt ihr dem Totengräber etwas Fleisch als Geschenk kaufen. Mit Totengräber Ignatius sprechen Sprecht Totengräber Ignatius auf die Salpetergrube an und seid dabei direkt und ehrlich. Er verrät nicht, wo sie sich befindet, aber er will sie euch zeigen. Allerdings müsst ihr ihm dabei bei ein paar Arbeiten helfen. Alternativ könnt ihr ihm das gekaufte Fleisch geben, dann überspringt ihr die Plackerei. Kehrt zu Ignatius im Morgengrauen zurück (ab 5 Uhr morgens), dann will er mit euch losreiten und euch zur Salpetergrube führen. Während ihr wartet, könnt ihr euch das Fertigkeitenbuch „Regelwerk des Ordens des Heiligen Dismas I“ aus dem Außenklo neben dem Haus schnappen. Es verbessert eure Stehlen-Fertigkeit. Kadaver des Rehs finden Folgt Ignatius zum Karren und steigt vorne auf den Beifahrersitz. Nach kurzer Fahrt sollt ihr bei einer heruntergekommenen Hütte den Kadaver eines Rehs holen. Im Eingangsbereich könnt ihr zunächst einen Ringelblumen-Aufguss, Bandagen und eine Holzfälleraxt von sehr guter Qualität einsammeln. Vor der Hütte wartet dann ein Wolf auf euch, den ihr schnell erledigen könnt. Die Tür zur Hütte ist versperrt und ihr müsst daher rechts außen herum über den Zaun springen, um hinten durch das Fenster in die Hütte zu gelangen. Dort findet ihr den Schlüssel zu den Ruinen von Slatego sowie den Kadaver des Rehs. Verpackt ihn in einen Sack und stellt ihn auf der Ladefläche des Karrens ab. Bei eurer Rückkehr bedrohen drei Männer Ignatius , da sie auf der Suche nach den Dieben Bella und Zinek sind, die in der Gegend nach Salpeter gesucht haben. Nutzt eure Redekunst, um die Situation gewaltlos zu klären. Schweinekadaver holen & Infektionsgrund herausfinden Setzt euch dann wieder auf den Beifahrersitz, um die Fahrt fortzusetzen. Beim nächsten Halt müsst ihr im Stall des Bauernhauses zwei Schweine in Säcke verpacken und zum Karren bringen . Begebt euch anschließend zur markierten Stelle im Wald, um den Grund für die Infektion herauszufinden. Wenn ihr flussaufwärts lauft, findet ihr die Ursache in Form von zwei Tierkadavern im Wasser . Erstattet Ignatius Bericht und setzt dann die Fahrt weiter fort. Im Wald am Fluss findet ihr die Ursache der Infektion. Hund vergiften oder retten? Beim letzten Halt kommt ihr zum Haus von Gemüsehändler Veisar. Hier sollt ihr heimlich den Hund vergiften, da dieser die Nachbarschaft terrorisiert. Um den Auftrag zu erfüllen, gibt er euch zwei schwache Tränke des Verderbens und 3-mal Hasenfleisch, das ihr mit dem Trank vergiften könnt. Zudem gibt er euch schwaches Elixier des Äsop. Trinkt ihr es, fallt ihr Tieren weniger auf und ihr könnt euch dem Hund leichter nähern. Allerdings kommt es anders, als ihr denkt. Sobald ihr euch der Hundehütte nähert, ist diese leer. Ihr könnt hier erst einmal zwei Dietriche , den Schlüssel zu Veisars Hundeschuppen und ein saftiges Hühnchen looten. Aus den Feldern östlich hört ihr daraufhin ein Bellen. Lauft Richtung Osten über die Felder und ihr seht schon aus der Ferne eine Frau mit dem gesuchten Hund. Es handelt sich dabei um Bella, die ihn befreit hat. Ihr könnt entscheiden, ob ihr sie ziehen lasst oder mit der Vergiftung fortfahren wollt. Nordöstlich beim Baum findet ihr Bella mit dem Hund. Als Hundefreund lehnen wir dies natürlich ab. Zurück bei Ignatius solltet ihr ihn anlügen und sagen, dass ihr den Hund erfolgreich vergiftet habt. Die Wahrheit führt sonst zu etwas Rufverlust. Salpetergrube finden In der nächsten Szene führt euch Ignatius dann endlich zur Salpetergrube, die ihr wohl oder übel testen müsst und für gut befindet. Als Belohnung für eure Hilfe gibt euch Ignatius die Handschuhe des Schinders , die sehr unauffällig sind und sich daher perfekt für ein Diebesoutfit machen. Kehrt anschließend zum Müller zurück und berichtet vom Standort der Grub





