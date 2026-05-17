Die vergessenen Gesichter der DTM: Ein Rückblick auf Fahrer ohne großen Glanz

Eine detaillierte Analyse über Rennfahrer, die in der DTM starteten, aber kaum Spuren hinterließen oder schnell wieder in die Versenkung gerieten.

Die Deutsche Tourenwagen Masters, besser bekannt als DTM , ist weltweit eine der prestigeträchtigsten Rennserien für Tourenwagen . Wenn man an die Geschichte dieser Serie denkt, fallen einem sofort Namen wie Bernd Schneider, Mika Häkkinen oder Gary Paffett ein.

Doch hinter den strahlenden Siegerpokalen und den triumphalen Podiumsplätzen verbirgt sich eine andere Realität. Es gibt eine Vielzahl von Piloten, die das Cockpit eines Mercedes oder Audi besetzt haben, aber nie den großen Durchbruch schafften. Diese Fahrer, oft nur für eine Saison oder gar nur für ein einzelnes Wochenende dabei, sind heute weitgehend in Vergessenheit geraten.

Ihre Geschichten erzählen von den harten Anforderungen des professionellen Motorsports, in dem nur die absolute Spitze überlebt und der Rest schnell wieder durch neue Talente ersetzt wird. Besonders interessant ist der Blick auf die internationalen Ambitionen der Serie. So versuchte beispielsweise Cheng Cong Fu in der Saison 2010, für das Mercedes-Team Persson Fuß zu fassen.

Doch die Top 10 blieben für ihn unerreichbar, was dazu führte, dass er seinen Platz bereits nach einem Jahr verlor und sich später den Langstreckenrennen und Le Mans zuwandte. Noch tragischer war das Schicksal von Darryl O'Young. Der Chinese sollte beim Weltfinale 2010 in Shanghai als Ersatzfahrer für Alexandre Premat einspringen, doch ein schwerer Unfall im Qualifying zerstörte seinen Phoenix-Audi irreparabel, sodass er das Rennen am Sonntag nie bestreiten konnte.

Auch der US-Amerikaner Joey Hand, der zwischen 2012 und 2014 für BMW startete, blieb trotz 30 Einsätzen ohne Podestplatz. Sein bester Moment war ein fünfter Platz in Brands Hatch im Jahr 2013, bevor er wieder in seine Heimat zurückkehrte und sich bei Ford an den 24 Stunden von Le Mans versuchte. Viele Fahrer kamen aus anderen hochkarätigen Serien in die DTM, in der Hoffnung, ihre Karriere neu zu beleben.

Stefano Modena, ein gestandener Formel-1-Pilot mit 70 Starts für Teams wie Brabham und Jordan, wechselte im Jahr 2000 zu Opel. Sein bestes Ergebnis war ein vierter Platz beim Finale, doch dies markierte gleichzeitig das Ende seiner Rennsportkarriere. Ähnlich verlief es bei David Saelens, dem französischen Formel-3-Sieger von 1998. In der Saison 2001 fuhr er für den Rosberg-Mercedes und erreichte dreimal die Top 10, bevor er Testfahrten für Minardi absolvierte und schließlich 2009 seine Karriere beendete.

Auch Adam Carroll, der über die GP2-Serie kam, scheiterte 2007 im Audi von Futurecom. Nach einem neunten Platz und einem punktlosen Verlauf wurde er bereits nach fünf Rennen durch Markus Winkelhock ersetzt, was die gnadenlose Natur des Sports unterstreicht. Dann gibt es jene Fahrer, deren Karriereverläufe besonders kurios oder tragisch waren. Daniel la Rosa erlebte 2007 in Hockenheim seinen großen Moment, als er als Dritter sein einziges Podium für Mercedes holte.

Doch der Erfolg war nicht von Dauer, und nach einer nicht verlängerten Vertragssituation schlug er eine völlig andere Richtung ein und wurde Autoverkäufer. Ein trauriger Moment der Serie ist die Erinnerung an Christian Bakkerud. Der Däne, der 2009 einen Audi für Futurecom pilotierte, erreichte lediglich einen zwölften Platz. Nachdem er 2010 noch bei Le Mans startete, endete sein Leben am 11.

September 2011 durch einen Autounfall. Andere fanden neue Wege innerhalb des Sports, wie Jaroslav Janis. Der Tscheche fuhr 2004 für Rosberg-Mercedes, kehrte jedoch später als Ingenieur für verschiedene Teams in die DTM zurück. Abgerundet wird diese Liste durch Fahrer wie Yves Olivier, der nach einem kurzen Engagement bei Opel heute den Vorsitz eines belgischen Fußballclubs innehat, oder Johannes Seidlitz, der nach seinen Einsätzen für Futurecom TME und den ADAC GT Masters in die Finanzberatung wechselte.

Auch Namen wie Eric Helary, Oliver Tielemans, Katsutomo Kaneishi und Alexandros Margaritis stehen für die vielen Versuche, in der DTM erfolgreich zu sein. Während einige in ihrer Heimat zurückkehrten, wie Kaneishi nach Japan, blieben andere nur kurze Zeit im Rampenlicht. Diese Biografien zeigen, dass der Weg zum Erfolg im Motorsport oft steinig ist und ein fehlender Sieg oder eine Serie von Pechsträhnen ausreicht, um aus der Geschichte der Serie fast vollständig zu verschwinden





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