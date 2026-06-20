Die verheerende Bilanz des Iran-Kriegs: Tausende Tote, Billionen Dollar Kosten und dauerhafte wirtschaftliche Folgen

Der ursprünglich als schneller Sieg geplante Krieg der USA gegen den Iran hat sich zu einer langwierigen und kostspieligen Katastrophe entwickelt. Mit zehntausenden Toten, enormen Zerstörungen und einer weltweiten Wirtschaftskrise durch explodierende Energiepreise übersteigen die Gesamtkosten alle früheren Schätzungen. Auch die humanitäre Lage im Iran und in der Region bleibt dramatisch.

Der Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran sorgte zunächst für weltweites Aufatmen - die Bilanz des Kriegs aber ist verheerend. US-Präsident Donald Trump (80) befahl den Angriff am 28.

Februar. Er erhoffte sich mit Israel als Partner einen Blitzkrieg mit einem raschen Kollaps des Mullah-Regimes. Stattdessen stolperten die USA in ein blutiges Nahost-Schlamassel mit Tausenden Toten, Hunderten Milliarden an Kriegskosten und explodierenden Spritpreisen. Laut iranischen Angaben kamen in dem Kriegsland mehr als 3000 Menschen um.

Tragischster Einzelvorfall: Bei einem irrtümlichen Bombenangriff auf eine Schule gab es 175 Todesopfer, darunter viele Kinder. Beim gleichzeitigen Krieg gegen die Terrormiliz Hisbollah im Libanon gab es 3700 Opfer. Auf US-Seite starben 13 Soldaten: sechs in Kuwait bei einem Drohnenangriff, sechs weitere beim Absturz eines Tankflugzeugs im Irak und einer in Saudi-Arabien. Der Iran hatte etwa bei Gegenangriffen amerikanische Nahost-Basen schwer beschädigt.

Die Gesamtkosten hier allein: bis zu 25 Milliarden Dollar. Im Iran selbst wird der Schaden an Wirtschaft und Infrastruktur auf bis zu 250 Milliarden Dollar taxiert. Der Krieg schoss den Benzinpreis um rund 50 Prozent nach oben, Konsumenten zahlten laut Berechnungen der Brown University in den letzten 15 Wochen allein deshalb 60 Milliarden Dollar mehr (460 Dollar pro Haushalt).

Der Ölpreis war wegen der Hormus-Blockade streckenweise auf bis zu 126 Dollar pro Barrel für Brent-Rohöl geschnellt (75 Dollar vor dem Krieg). Höhere Treibstoffpreise verteuerten Flugtickets, Transportkosten, Rohstoffe, Industriegüter und Lebensmittel. In den USA schnellte die Inflation im Mai auf 4,2 Prozent. Länder zapften ihre Notreserven an.

Die sanken zuletzt auf gefährliche Tiefstände: Die US-Notreserve fiel auf ein 43-Jahre-Tief. Im US-Öllager in Cushing (Oklahoma) blieb in leeren Tanks nur mehr Ölschlamm. Auch mit der Hormus-Öffnung ist die Krise nicht ausgestanden: Seeminen müssen beseitigt werden, der Schiffsverkehr muss erst wieder in Schwung kommen. Öl-Experte Andrew Lipow schließt neue Ölpreisanstiege nicht aus: Mit den globalen Notvorräten nahe dem Mindestniveau bleibt die Gefahr für Engpässe bestehen.

Jedenfalls: ALLE Kosten aufaddiert belaufen sich öffentlichen Schätzungen zufolge auf 542 Milliarden bis 1,73 Billionen Dollar. Konservativ geschätzt könnte also der 15-Wochen-Krieg gegen den Iran am Ende fast zwei Billionen Dollar kosten - eine wirtschaftliche und humanitäre Katastrophe mit langfristigen Folgen für die Weltwirtschaft und die geopolitischen Strukturen im Nahen Osten





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