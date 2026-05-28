Die verschiedenen Marken von Aldi

Aldi Nord und Aldi Süd haben eine Vielzahl von Eigenmarken, die von verschiedenen Herstellern produziert werden. Diese Marken sind oft um ein vielfaches teurer als die Aldi-Eigenmarken, aber der Preis für die Produkte bei Aldi bleibt unverändert.

Aldi Nord und Aldi Süd haben teils gleiche Eigenmarken , teils aber auch Marken, die es nur im jeweiligen Aldi -Markt gibt. Diese Marken werden von verschiedenen Hersteller n produziert, die oft auch bekannte Marken produzieren.

Beispiele für solche Eigenmarken sind Milsani, Barissimo, Choceur, Cachet, Lacura, Moser Roth, Gut Drei Eichen und Pizza Ah. Diese Produkte werden von Unternehmen wie Müller Milch, Meggle, Arla, Brandt, Lieken, NewCoffee GmbH & Co. oHG, WIHA GmbH, Saturn Petfood, PetCom, Bob Martin, WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, Metsä Tissue GmbH, August Storck KG, Zur Mühlen Gruppe, Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. und Martens hergestellt.

Einige Produkte werden sogar von Unternehmen produziert, die um ein vielfaches teurer sind als die Aldi-Eigenmarken. Der Preis für die Produkte bei Aldi bleibt jedoch unverändert, da die Provision für die redaktionelle Arbeit durch die Affiliate-Links unterstützt wird





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