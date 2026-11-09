Die versteckten Funktionen des Lochs im Lineal und Alltagstipps

Das kleine Loch am Ende des Lineals hat mehrere nützliche Funktionen: Es dient dem Aufbewahren, als Zirkelersatz und zur Kreative Nutzung. Lesen Sie hier alle Tricks.

In fast jedem Schülerbeutel und auf jedem Schreibtisch in Deutschland findet sich das klassische Schul- und Büroaccessoire, das Lineal. Es wird täglich verwendet, um gerade Linien zu zeichnen oder Längen präzise zu messen. Doch fast jeder Nutzer hat sich schon einmal die Frage gestellt, wozu das kleine, kreisförmige Loch am unteren Ende dieses Werkzeugs eigentlich dient. Ist es nur ein schmückendes Beiwerk oder erfüllt es eine spezifische Funktion?

Praktische Funktionen des Lineal-Lochs

Das Loch am Ende des Lineals ist keineswegs ein zufälliges Konstruktionsdetail, sondern ein durchdachtes praktisches Feature. Der primäre Zweck besteht darin, das Lineal an einem Haken, einem Nagel oder an einer Pinnwand aufzuhängen. Dies sorgt dafür, dass das Messwerkzeug immer griffbereit ist und seinen festen Platz im Arbeitsbereich behält. Zudem kann das Loch als Transporthilfe genutzt werden. Ein Band kann daran befestigt werden, um das Lineal an einem Mäppchen zu hängen. Auch das Befestigen von Stiften an diesem Loch ist eine gängige Praxis.

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Neben der reinen Aufbewahrungsfunktion lässt sich das Loch kreativ zweckentfremden. Es kann als einfacher Ersatz für einen Zirkel dienen. Dazu steckt man einfach einen Stift in das Loch und dreht das Lineal, um Kreise zu zeichnen. Ohne große Anpassungen entstehen so mühelos kleine Mini-Kreise. Der Fantasie sind bei dieser Anwendung kaum Grenzen gesetzt, da es sich um eine schnelle Lösung für einfache Zeichnungen handelt.

Kreative Anwendungen und Ersatzlösungen

Wenn das Lineal gerade nicht verfügbar ist, lässt sich die Spanne zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger zur groben Schätzung nutzen. Man misst den Abstand zwischen diesen beiden Fingern und merkt sich diese Entfernung. Bei der Messung eines Objekts setzt man die Finger an und erhält eine ungefähre Vorstellung der Länge. Bei längeren Gegenständen zieht man den Daumen nach, legt ihn auf den Punkt des Zeigefingers und spannt den Zeigefinger erneut an. Die Abstände werden addiert, um eine grobe Längenangabe zu erhalten.

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Auch bei anderen Haushaltsgegenständen gibt es nützliche Verwendungen, die oft übersehen werden. Das Loch in einer Pfanne dient nicht nur zum Aufhängen, sondern kann als Aufbewahrungsort für den Kochlöffel oder den Pfannenwender dienen. Die Lasche an einer Dose ist nicht nur zum Öffnen gedacht, sondern kann als Strohhalmhalter verwendet werden. Der Strohhalm wird durch das kleinere Loch gesteckt, um ein Hochrutschen bei kohlensäurehaltigen Getränken zu verhindern.

Alltagshacks für Büro und Haushalt

In Büros und Haushalten lassen sich viele Gegenstände anders nutzen als gedacht. Die blaue Seite eines Radiergummis kann zur Entfernung von Tinte verwendet werden, da sie wie Schmirgelpapier wirkt und die oberste Papierschicht entfernt. Die Schublade unter dem Backofen dient häufig nicht nur der Aufbewahrung von Krimskrams, sondern kann in vielen Fällen als praktische Warmhalte-Schublade für Teller genutzt werden. Das spart Energie und hält das Geschirr warm.

Kleine Details in Alltagsprodukten bergen großes Potenzial. Die Spitze im Deckel einer Cremetube kann genutzt werden, um die Schutzfolie aufzusteche, sodass die Tube nicht aufgeschraubt werden muss. Kieselgel-Beuteln aus Paketen können feuchte Schuhe schneller trocknen lassen oder Sporttaschen trocken halten. Sie schützen auch Werkzeug vor Rost und bewahren Schubladen vor Feuchtigkeit. Die Oberflächenstruktur von Kaffeefiltern macht sie zu perfekten Staubtüchern.

Sicherheitsaspekte und weitere Nützlichkeiten

Ein oft übersehenes Sicherheitsmerkmal findet sich an Kugelschreibern. Das Loch in der Kappe kann Leben retten, wenn der Deckel von Kleinkindern verschluckt wird. Zwar bietet es keine hundertprozentige Sicherheit, ermöglicht aber dennoch einen Luftdurchlass, auch wenn die Luftröhre blockiert ist. Dennoch sollten Kleinteile immer außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Alufolie kann nicht nur Lebensmittel einpacken, sondern auch Töpfe putzen, indem sie zusammengekullert und über die Oberflächen gerieben wird.