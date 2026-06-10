Die Wahrheit hinter den Mythen über orangefarbene Katzen

Wir haben die bekanntesten Klischees über orange Katzen untersucht und die Wahrheit hinter den Mythen entdeckt.

Die Behauptungen über orangefarbene Katzen ranken sich um viele Klischees : Sie seien fast immer männlich, besonders verfressen, größer als andere Artgenossen oder sogar etwas "verrückt".

Doch was steckt wirklich hinter diesen Mythen? Wir haben die bekanntesten Klischees über orange Katzen untersucht. Der Mythos, dass alle orangefarbenen Katzen männlich sind, ist falsch. Es gibt auch orange Kätzinnen - allerdings deutlich seltener.

Der Grund liegt in der Vererbung: Das Gen für die Fellfarbe sitzt auf dem X-Chromosom. Orangefarbene Katzen sind nicht "verrückter" als andere. Experten vermuten, dass solche Vorurteile durch persönliche Erfahrungen, soziale Medien oder Figuren wie Garfield entstehen. Studien konnten keinen klaren Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Charakter nachweisen.

Im Gegensatz dazu gibt es Hinweise darauf, dass orangefarbene Kater im Durchschnitt etwas größer und schwerer sind als andere Kater. Sie scheinen auch häufiger dominant gegenüber Rivalen zu sein. Leider ist der Inhalt der Studie nicht mehr verfügbar, um weitere Informationen zu erhalten





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