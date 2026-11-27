Florian Silbereisen, Helene Fischer und Giovanni Zarrella sorgen auch 2026 für musikalische Weihnachtsstimmung im Fernsehen.

, 48, präsentiert erneut eine Weihnachtsspendengala. Hinzu kommen ein neues Moderationsduo bei "Zauberhafte Weihnacht" und eine große Mitsingshow im Ersten. Florian Silbereisen eröffnet die Adventszeit live aus Suhl.

Traditionell gehören zu seinem Adventsfest zur Primetime Weihnachtslieder, das Nürnberger Christkind und das Friedenslicht aus Bethlehem zum Programm. Als Gäste sind, David Garrett, Il Volo und die Regensburger Domspatzen auf. Mit neuen und bekannten Weihnachtshits sollen Spenden für Misereor und Brot für die Welt gesammelt werden. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 3,6 Millionen Euro zusammen.

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Bei der Weihnachtsshow aus Flachau gibt es einen Moderationswechsel: Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl übernehmen erstmals gemeinsam die Gastgeberrolle. Mit dabei sind Mark Keller,und Vanessa Mai. Neben Musik stehen persönliche Weihnachtsgeschichten, Bräuche und die Entstehungsgeschichte von "Stille Nacht, heilige Nacht" im Mittelpunkt. Der BR zeigt die Sendung, die zuvor von DJ Ötzi moderiert wurde, am 21.