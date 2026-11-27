Entdecken Sie die ikonischen Songs der 90er: Inner Circle, Snow und Whigfield lieferten Ohrwürmer. Lesen Sie Hintergründe zu den größten Chart-Erfolgen und den Künstlern dahinter.

Die Musik der 1990er-Jahre prägte eine ganze Generation mit unvergesslichen Melodien und einem einzigartigen Sound, der bis heute in unseren Ohren klingt. Künstler wie Scatman John, die Reggae-Band Inner Circle und die Sängerin Whigfield lieferten einige der absoluten Ohrwürmer dieser Ära, die selbst nach mehr als drei Jahrzehnten noch sofort erkannt werden. Es braucht oft nur ein paar Sekunden dieser Klänge, um sofort in die Zeit der Kassettenrecorder und Walkmans zurückversetzt zu werden.

Reggae-Hits und internationale Stars

Sängerinnen mit prägender Stimme

Ursprünge und Hintergründe der Songs

Die jamaikanische Reggae-Band Inner Circle dominierte mit ihrem Hit ½Bad Boys» zwölf Wochen lang die deutschen Charts und etablierte sich als feste Größe im internationalen Musikgeschehen. Die Formation wurde bereits 1968 gegründet und war damit zum Zeitpunkt des Erfolgs fast ein Vierteljahrhundert alt. Mit diesem Song, der später auch als Titelmelodie der US-Fernsehserie ½Cops» diente, feierten die Musiker einen weiteren Welthit. Sänger Calton Coffie, der die Band prägte, verstarb im Februar 2023 in Florida im Alter von 68 Jahren. Ein weiterer großer Name der Ära ist Scatman John , der mit seiner einzigartigen Gesangstechnik Millionen von Fans begeisterte, bevor er im Alter von 57 Jahren starb.Linda Perry von der US-Rockband 4 Non Blondes sang sich 1993 mit ihrem Hit »What's Up?» in die Herzen einer ganzen Generation und behielt zehn Wochen lang die Spitze der deutschen Charts. Perry, die heute 61 Jahre alt ist, verließ die Band kurze Zeit später, doch ihr musikalischer Einfluss blieb erhalten. Später wurde sie zur erfolgreichen Hit-Lieferantin für andere Popstars und schrieb unter anderem den Song »Beautiful». Auch die dänische Sängerin Whigfield , die heute 56 Jahre alt ist, hinterließ mit ihrem Titel »Saturday Night» unvergessliche Erinnerungen. Die Tanzschritte zu diesem Lied lernten Millionen Jugendlicher auf Schulhöfen und in Diskotheken weltweit.

Hinter vielen vermeintlichen Gute-Laune-Hits verbargen sich ernsthafte Geschichten und persönliche Erfahrungen der Künstler. Der kanadische Rapper Snow, bürgerlich Darrin O'Brien, verarbeitete in seinem Hit »Informer» seine eigenen Justizerfahrungen. Der 57-Jährige saß wegen des Verdachts auf versuchten Mord in U-Haft und wurde schließlich freigesprochen. Als sein Lied die Charts eroberte, befand er sich erneut im Gefängnis, wo er auch zum ersten Mal sein Musikvideo im Fernsehen sah. Ein internationales Comeback feierte er 2019 mit Daddy Yankee und der Neuauflage »Con Calma».

Balladen und kulturelle Referenzen

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Joshua Kadison traf mit seiner Ballade »Jessie» aus dem Jahr 1993 den Nerv einer Generation, die in Liebeskummer schwelgte oder nach Sehnsucht suchte. Der 63-jährige US-Sänger hielt sich 32 Wochen in den deutschen Singlecharts, wobei lange über die Identität der besungenen Frau gerätselt wurde. Angeblich sollte Hollywood-Star Sarah Jessica Parker, heute 61 Jahre alt, die Inspiration gewesen sein, was die Schauspielerin jedoch dementierte. Auch die Berliner DJane Marusha bediente sich bei einem Hollywood-Klassiker. Ihr Hit »Somewhere Over the Rainbow» basierte auf dem 1939 von Judy Garland im Film »Der Zauberer von Oz» gesungenen Lied. 55 Jahre später wurde daraus eine Rave-Hymne, die sich 30 Wochen in den Charts hielt.

Genre-Mixes und Chart-Erfolge

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Rednex, ein schwedisches Musikprojekt, verwandelte ein amerikanisches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert in einen rasanten Country-Eurodance-Hit. »Cotton Eye Joe» stand zehn Wochen an der deutschen Chart-Spitze und wurde später 2000 mit »The Spirit of the Hawk» erneut von Erfolg gekrönt. Die kanadische Band Crash Test Dummies eroberte 1994 mit »Mmm Mmm Mmm Mmm» die Chart-Spitze, obwohl der Refrain kein Englischverständnis erforderte. Sänger Brad Roberts, heute 62 Jahre alt, erzählte mit diesem Lied Geschichten von Kindern, die sich von ihren Altersgenossen unterscheiden. Die Musik der 90er bleibt ein fester Bestandteil der kulturellen Erinnerung und verbindet Menschen über Grenzen und Generationen hinweg.