Mit diesem Black Friday-Kracher holt ihr euch die magische Welt von „Harry Potter“ direkt nach Hause. Das umfangreiche LEGO Set zeigt die bunten Läden der Zaubergasse und erinnert an unvergessene Momente aus der „Harry Potter“-Reihe.

Mit diesem Black Friday-Kracher holt ihr euch die magische Welt von „Harry Potter“ direkt nach Hause. Das umfangreiche LEGO Set zeigt die bunten Läden der Zaubergasse und erinnert an unvergessene Momente aus der „Harry Potter“-Reihe.

* dazu. Das Sammlerstück im Mikromaßstab lässt sich auf verschiedene Arten aufstellen, womit die imposante Straße auch in kleineren Zimmern aufgestellt werden kann. Bei Amazon ist das Set um 35 Prozent reduziert, womit ihrschlendert der junge Zauberschüler erstmals durch die Wizarding World und kauft mit Hagrid das benötigte Schulmaterial. Ein Zauberstab von Ollivanders, ein erster Blick auf den Nimbus 2000 im Schaufenster von Quality Quidditch Supplies und der Besuch in der Zauberbank Gringotts.

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Diese bildet im Modell das Zentrum der Winkelgasse als imposantes Gebäude mit einem feuerspeienden Drachen auf dem Dach. Insgesamt gibt esausstellen, oder zusammengeklappt, so dass die Straßenseiten gegenüberliegen. Wem der Platz fehlt, kann die Straße auch in fünf Segmente teilen und beliebig im Regal platzieren. Jedes Kind der 60er, 70er, 80er und 90er ist mit diesen Filmen aufgewachsen – spätestens jetzt haben die Blu-rays einen Platz in eurer Sammlung verdient! Die detailreichen, bunten Fassaden sind ein Hingucker, doch auch ein Blick hinter die Gebäude lohnt sich, die das Innenleben der Geschäfte samt Easter Eggs zeigt. Zu dem gibt esLEGO „Harry Potter“ Die Zauberläden der Winkelgasse Gerade mit Hinblick auf die Weihnachtszeit lohnt sich ein Blick auf die zahlreichen LEGO „Harry Potter“-Angebote, die sicheigenen.

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Die Angebote können während der Black Friday Week aber jederzeit Wechseln, so dass man nicht zulange überlegen sollte, wenn man das passende Set gefunden hat. Heimkino-Highlight: Einer der besten und niederschmetterndsten Kriegsfilme aller Zeiten – nichts für schwache Gemüter! *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision.

Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Amazon schmeißt LEGO "Harry Potter"-Set raus: Es ist das perfekt Sammlerstück zur neuen Serie