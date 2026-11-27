Iq digital bietet gemeinsam mit dem Partner Meikai den Werbungtreibenden eine neue Analyse an: Wie gut wirkt sich Präsenz bei Premium Publishern auf die Sichtbarkeit und Zitierfrequenz in den KI-Chats aus? Das ist eine spannende, direkte Form der Monetarisierung der eigenen Reputation.

Iq digital bietet gemeinsam mit dem Partner Meikai den Werbungtreibenden eine neue Analyse an: Wie gut wirkt sich Präsenz bei Premium Publishern auf die Sichtbarkeit und Zitierfrequenz in den KI-Chats aus?

Das ist eine spannende, direkte Form der Monetarisierung der eigenen Reputation. MEEDIA hat Tim Rottländer gefragt, wie nachhaltig das Konzept in diesen Tagen ist, wo die KI-Anbieter ihre Modelle und deren Inhaltegewichtung fast täglich ändern. Tim Rottländer rät den Verlagen, ihre Hausaufgaben in Sachen KI-Sichtbarkeit zu machen. Es lohnt sich.

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- Bild: iq digital Iq digital und die europäische GEO-Plattform Meikai starten eine Kooperation, um Werbungtreibenden mehr Sichtbarkeit in KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Perplexity und Copilot zu ermöglichen. Das neue Angebot „Reputation Impact“ verbindet das Premiumportfolio von iq digital mit Meikais Technologie zur Analyse und Optimierung der KI-Sichtbarkeit. Im Mittelpunkt stehen die Analyse der Markendarstellung in KI-generierten Antworten, die Identifikation relevanter Themen und redaktioneller Quellen sowie die Entwicklung geeigneter Content-Strategien.