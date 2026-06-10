Die WM-Hits 2026: Von Shakira bis Helene Fischer

Ein Überblick über die offiziellen und inoffiziellen Songs der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, von der FIFA-Hymne bis zu den deutschen Übertragungs-Titeln.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein musikalisches Feuerwerk. In den kommenden Wochen werden bestimmte Songs omnipräsent sein, egal ob im Stadion, im Radio oder auf Streamingdiensten.

Die offizielle Hymne des Turniers kommt von Shakira und Burna Boy. Die kolumbianische Superstarin hatte bereits mit Waka Waka zur WM 2010 und La La La zur WM 2014 die offiziellen Hymnen beigesteuert. Ihr neuer Song Dai Dai reiht sich nahtlos in diese Tradition ein. Gemeinsam mit dem nigerianischen Künstler Burna Boy schuf sie einen Track, der im Refrain mehrere Sprachen vereint: Italiensich, Japanisch, Spanisch, Französisch und Englisch.

Die Botschaft ist klar: Die Vielfalt der Nationen soll gefeiert und verbunden werden. Der Song ist energiegeladen wie ein Fan-Gesang, sommerlich und macht sofort Vorfreude auf den Fußball. Es ist ein klassischer WM-Hit, der die Massen zum Mitsingen animieren wird. Der offizielle Soundtrack der WM 2026 wurde von Zachary Aaron Golden komponiert.

Anders als ein Lied ist es eher eine musikalische Grundmelodie, die aus Latin-Elementen und nordamerikanischem Pop- und Hip-Hop-Sound besteht. Damit werden die drei Gastgeberländer Mexiko, USA und Kanada musikalisch repräsentiert. Ein weiterer wichtiger Song auf dem offiziellen FIFA-Album ist Goals von ISA, Anitta und Rema. Nach Dai Dai ist es der beliebteste Track auf Spotify und wird bei der Eröffnungsfeier gespielt.

Der Titel ist doppeldeutig: Goals steht sowohl für Tore als auch für persönliche Ziele. Der Text ist eingängig und wiederholt das Wort Goals in verschiedenen Kontexten, etwa my body, my fit, my friends. Der Song Lighter von Jelly Roll und Carín León ist ein weiterer Höhepunkt. Er vereint die drei Gastgeberländer durch die Künstler: Jelly Roll aus den USA, Carín León aus Mexiko und Produzent Cirkut aus Kanada.

Musikalisch mischt er Country, Rock, Pop und mexikanische Einflüsse. Lighter bedeutet leichter und vermittelt die Botschaft, sich von Ketten zu befreien und Freiheit zu spüren. Der Song steht für Emotionen, Energie, Motivation und Durchhaltevermögen - ideale Eigenschaften für ein Turnier, das die Welt zusammenbringt. Im deutschsprachigen Raum sorgen zwei Songs für besondere Aufmerksamkeit.

Heute Nacht von Helene Fischer ist der offizielle WM-Song von MagentaTV. Die Schlagerkönigin erreichte damit Platz eins der deutschen Single-Charts. Obwohl es kein klassisches Fußballlied ist, lassen sich Textzeilen wie Heute Nacht können wir unsterblich sein oder Wir bleiben wach hervorragend auf die WM übertragen. Helene Fischer zeigte sich überwältigt von der positiven Resonanz ihrer Fans.

Ebenfalls im ZDF-Rahmenprogramm läuft Kurz für immer von Vincent Weiß. Der Song ist noch relativ unbekannt, dürfte aber nach dem WM-Start stark an Popularität gewinnen. Der Künstler singt davon, schöne Augenblicke festzuhalten und bewusst zu erleben, mahnt aber auch, dass alles vergänglich ist. Die nostalgische Note passt perfekt zu dem Motto, das Fußballfest in vollen Zügen zu genießen, denn es dauert nur fünf Wochen.

Ein weiterer Hit ist Weltmeistermaus von der Kölner Band Druckluft. Der ursprüngliche Song Karnevalsmaus wurde für die WM umgeschrieben und feiert nun die Hoffnung auf den Titelgewinn. Der Refrain Wir sind ne Weltmeistermaus und wir holen den Pokal mit nach Haus ist ein Ohrwurm, der auf den Karnevalserfolg aufbaut. Frontmann Florian Hertel erklärte, dass die ausgelassene Feierstimmung perfekt in den Sommer und zu einer Weltmeisterschaft passe.

Abgerundet wird das musikalische Angebot durch das Comeback von Schwarz und Weiß von Oliver Pocher. Der Song war ursprünglich zur Heim-WM 2006 entstanden und diente jahrelang als Torhymne der deutschen Nationalmannschaft. Auch wenn er nicht neu ist, wird er bei vielen Fans nostalgische Erinnerungen wecken und sicherlich bei den Spielen der deutschen Elf erklingen. Insgesamt bietet die WM 2026 eine bunte Mischung aus internationalen Stars und lokalen Größen, die die Vorfreude auf das Turnier musikalisch untermalen





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