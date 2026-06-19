Die Woche der DVDs und Blu-rays: "A Knight of the Seven Kingdoms", "Nouvelle Vague" und "Return to Silent Hill"

Die Woche der DVDs und Blu-rays bringt drei spannende Titel mit sich. "A Knight of the Seven Kingdoms", ein Prequel zu "Game of Thrones", ist eine romantische Geschichte über Freundschaft, Ehre und das Unterwegssein. Die Serie basiert auf der Romantrilogie von George R. R. Martin und spielt rund 90 Jahre vor der Originalserie.

Die Woche der DVDs und Blu-rays bringt drei spannende Titel mit sich.

"A Knight of the Seven Kingdoms", ein Prequel zu "Game of Thrones", ist eine romantische Geschichte über Freundschaft, Ehre und das Unterwegssein. Die Serie basiert auf der Romantrilogie von George R. R. Martin und spielt rund 90 Jahre vor der Originalserie. Im Mittelpunkt steht der Heckenritter Ser Duncan the Tall, der mit seinem Knappe Egg auf Abenteuer geht.

Die erste Staffel der Serie erschien bereits Anfang des Jahres auf dem Streamingdienst HBO Max und wird nun auch auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Ein weiterer Titel ist "Nouvelle Vague", ein Film von Richard Linklater, der sich an die französische Filmemacher-Bewegung der 50er- und 60er-Jahre erinnert. Die Geschichte dreht sich um den jungen Regisseur Jean-Luc Godard, der an seinem ersten eigenen Film arbeitet. Der Film ist eine Hommage an die französische Künstlerszene der Zeit und zeigt die Entstehung eines Meisterwerks.

Der dritte Titel ist "Return to Silent Hill", ein Horrorfilm, der sich an die Geschichte des Videospiels "Silent Hill 2" anlehnt. Die Geschichte folgt James Sunderland, der nach Silent Hill zurückkehrt, um herauszufinden, ob seine verstorbene Freundin Mary Crane noch lebt. Der Film ist eine dramatische und mysteriöse Geschichte, die viele Menschen, vor allem die mit einem Faible für Horror-Mystery-Stoffe, kennen





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