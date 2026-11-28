Die Woche, in der zivilgesellschaftliche Projekte um ihre Existenz ringen
Die 48. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 19 neue Texte mit insgesamt 170.252 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.
Die 48. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 19 neue Texte mit insgesamt 170.252 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.was mich diese Woche fassungslos macht, sind die Kürzungen bei der Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten.
Am prominentesten sind dabei die Einschnitte und Umpriorisierungen beim Programm „Demokratie Leben!
“. Meine Kollegin Chris hat mit Ans Hartmann vom Verein „Lola für Demokratie“ gesprochen. Die Organisation bietet eine Anlaufstelle für Betroffene von organisierter Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus. , wie wichtig die Arbeit solcher Stellen ist: Sie helfen Menschen, deren private Daten veröffentlicht werden.
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