Die Zauberer vom Waverly Place: Rückkehr der Russos 2024

Die Russo-Geschwister kehren in Die neuen Zauberer vom Waverly Place zurück. Selena Gomez, David Henrie und Maria Canals-Barrera spielen ihre ikonischen Rollen in der neuen Disney-Serie.

Im Jahr 2024 strahlt der Disney Channel die Fortsetzung der Kultserie aus, die 2008 mit Die Zauberer vom Waverly Place begann. Die Hauptdarsteller der ursprünglichen Serie kehren in die Rolle ihrer ikonischen Charaktere zurück, um die magischen Abenteuer der Familie Russo fortzusetzen. Diese Neuauflage knüpft nahtlos an die Geschichte der drei Geschwister an, die ihre Zauberkräfte unter der Obhut ihrer Eltern ausüben mussten.

Origins der Russo Zauberer Serie

Die ursprüngliche Serie startete im Jahr 2008 und wurde zu einem der großen Erfolge des Disney Channels in den 2000er Jahren. Im Mittelpunkt stand die Familie Russo, die ein besonderes Geheimnis hütete: Die Kinder Alex, Justin und Max waren Zauberer. Während sie lernten, mit ihren Kräften umzugehen, sorgten sie für viel Chaos und brenzlige Situationen. Diese Dynamik zwischen den drei unterschiedlichen Geschwistern bildete das Herzstück der Show.

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Alex Russo, gespielt von Selena Gomez, war die jüngste Tochter und gilt als die chaotischste der drei Geschwister. Sie ist clever, selbstbewusst und rebellisch, nutzt ihre Magie aber oft unverantwortlich. Justin Russo, verkörpert von David Henrie, ist das genaue Gegenteil. Als ältestes Kind ist er verantwortungsbewusst, ehrgeizig und hält sich strikt an die Regeln, da er der beste Zauberer der Familie werden will. Max Russo, gespielt von Jake T. Austin, ist das Küken der Familie. Seine verpeilte und kindliche Art führt regelmäßig zu Chaos, und im Gegensatz zu seinen Geschwistern nimmt er die Zauberei oft weniger ernst.

Karriereentwicklung der Hauptdarsteller

Nach dem Ende der Serie verfolgte Selena Gomez eine erfolgreiche Karriere als Sängerin und Unternehmerin. Seit 2021 ist sie Teil des Casts der Serie Only Murders in the Building. David Henrie war nach der Serie in Projekten wie Kindsköpfe 2 und Der Kaufhaus Cop 2 zu sehen. Zudem versuchte er sich als Regisseur. Jake T. Austin nahm 2016 an Dancing with the Stars teil. In den letzten Jahren war es jedoch ruhiger um ihn geworden, und er war 2024 nicht Teil der Fortsetzung.

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Jennifer Stone, die Harper als beste Freundin von Alex spielte, zog sich schleichend aus dem Filmgeschäft zurück. Sie war in Girls Club 2 - Vorsicht bissig! und Die Tochter des Weihnachtsmanns zu sehen. Seit 2019 arbeitet sie als Krankenschwester in einer Notaufnahme, gab die Schauspielerei aber nicht ganz auf. Maria Canals-Barrera, die Theresa, die Mutter ohne Zauberkräfte, spielte, blieb der Schauspielerei treu. Sie war in Serien wie The Big Bang Theory und Fuller House zu sehen.

Besetzung der neuen Disney Fortsetzung

Im Jahr 2024 schlüpfte David Henrie für die Fortsetzung Die neuen Zauberer vom Waverly Place noch einmal in die Rolle des Justin Russo. Auch Jennifer Stone kehrte für die neue Serie zurück vor die Kamera. David DeLuise, der Jerry, den Vater und ehemaligen Zauberer, spielte, kehrte ebenfalls in die zauberhafte Welt zurück. Die neue Serie bringt die bekannten Charaktere erneut zusammen, um ihre magischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Die Fortsetzung knüpft an die Ereignisse der Originalserie an und bietet den Fans eine Chance, die Russo-Familie wiederzusehen. Während einige Darsteller wie Jake T. Austin nicht zurückkehren, bleibt der Kern der Besetzung erhalten. Dies ermöglicht es den Zuschauern, die Entwicklung der Charaktere über die Jahre hinweg zu verfolgen und ihre aktuellen Herausforderungen zu erleben.

Zukünftige Projekte der Schauspieler

Neben der neuen Serie gibt es weitere interessante Projekte für die Besetzung. Maria Canals-Barrera durfte sich 2026 auf ein Wiedersehen in Camp Rock 3 freuen. Dies zeigt, dass die Schauspieler weiterhin erfolgreich in der Unterhaltungsindustrie tätig sind. Die Rückkehr der Charaktere in Die neuen Zauberer vom Waverly Place ist ein wichtiger Schritt für die Fans, die auf die Fortsetzung der magischen Geschichte gespannt sind.