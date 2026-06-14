Die zehn besten Spieler der anstehenden WM - ein Ranking der aktuellen Form

Ein unkonventionelles Ranking der zehn besten Fußballer für die WM, basierend auf aktueller Form, taktischem Wert und Entscheidungsfähigkeit - nicht auf Karriereleistungen.

Zum Turnierstart der Fußball -Weltmeisterschaft werfen wir einen Blick auf die zehn besten Spieler , die in diesem Moment am meisten zu bieten haben. Dieses Ranking bewertet nicht die Karriere, sondern die aktuelle Form, die Leistungsdaten, die Rolle im Nationalteam, den taktischen Wert und die Fähigkeit, ein enges WM-Spiel zu entscheiden.

Dabei kämpfen einige Spieler mit Verletzungen oder dem Alter, doch wir konzentrieren uns auf diejenigen, die voll im Saft stehen und auf höchstem Niveau abliefern können. Es geht um den Moment, nicht um die Vergangenheit. Platz zehn: Vinicius Junior. Seine Saison bei Real Madrid war nicht ganz konstant, und der Haussegen hängt schief.

Dennoch bleibt seine Bilanz von 17 Toren und 13 Vorlagen in 43 Einsätzen stark. Für Brasilien ist er der wichtigste Spieler im Eins-gegen-eins. Er attackiert Räume, zwingt Gegner zum Doppeln und kann eine Partie auch dann öffnen, wenn sonst wenig funktioniert. Sein Spiel lebt von Tempo, Risiko und Direktheit.

Das macht ihn manchmal unruhig, aber immer gefährlich. Kaum ein Verteidiger will bei einer WM über 90 Minuten isoliert gegen Vinicius verteidigen. Sein Potenzial, ein Turnier mit wenigen Aktionen zu prägen, bleibt riesig. Platz neun: Pedri.

Der Spanier ist kein Spieler für einfache Highlight-Rankings. Zwei Tore und neun Assists in La Liga sehen solide aus, beschreiben seinen Wert aber nur unvollständig. Zumal er verletzt war. Für Spanien ist Pedri der Rhythmusgeber.

Er nimmt Tempo heraus, wenn ein Spiel wild wird, und erhöht es, wenn sich Räume öffnen. Genau diese Ruhe braucht ein Team, das über Ballbesitz dominieren will. Andere Spieler haben mehr direkte Durchschlagskraft, aber wenn Spanien weit kommt, wird Pedri einer der Gründe dafür sein. Platz acht: Florian Wirtz.

Fünf Tore und drei Vorlagen in 33 Spielen, plus ein Tor und drei Assists in der Champions League - das sind solide Zahlen. Trotzdem gehört Wirtz in die Top 10, weil sein Einfluss nicht nur über Tore messbar ist. Er verbindet Mittelfeld und Angriff, findet Räume zwischen den Linien und beschleunigt Angriffe mit wenigen Kontakten. Für Deutschland ist er der wichtigste kreative Spieler.

Wenn das Team gegen kompakte Gegner keine Lücken findet, ist Wirtz einer der wenigen, die mit einem Pass oder einer Drehung eine ganze defensive Ordnung aufbrechen können. Platz sieben: Kylian Mbappé. Das wirkt zunächst hart, denn seine Zahlen sind weiterhin absurd stark: 42 Tore und sechs Vorlagen in 44 Spielen für Real Madrid, dazu 15 Tore in elf Champions-League-Einsätzen. Aber dieses Ranking bewertet nicht nur die Torausbeute.

Bei Frankreich verteilt sich die offensive Verantwortung breiter, und Spieler wie Olise oder Dembélé kommen mit einer frischeren Formkurve. Mbappé bleibt trotzdem jederzeit ein Kandidat für Platz eins, sobald das Turnier läuft. Kein Spieler kann eine K.o. -Partie so brutal schnell an sich reißen wie er.

Platz sechs: Harry Kane. Er bleibt einer der besten Stürmer der Welt. 36 Bundesliga-Tore in 31 Spielen sind eine Ansage, dazu kamen fünf Vorlagen. Kane ist aber längst mehr als ein Strafraumspieler. Er lässt sich fallen, verlagert das Spiel, bindet Innenverteidiger und öffnet Räume für Läufe aus der zweiten Reihe.

Für England ist genau diese Mischung entscheidend. Das Team hat viele Offensivspieler, aber Kane gibt der Mannschaft Struktur, Ruhe und Abschlussqualität. Platz fünf: Ousmane Dembélé. In Top-Form ist er einer der unangenehmsten Spieler der Welt.

In der Champions League kam er 2025/26 auf acht Tore und zwei Vorlagen in 13 Spielen - ein starker Wert. Seine Beidfüßigkeit macht ihn fast unmöglich zu lesen. Verteidiger wissen nie, ob er außen vorbeigeht, nach innen zieht, den Abschluss sucht oder doch noch den Pass spielt. Für Frankreich ist er der ideale Störfaktor neben den anderen Offensivstars.

Als amtierender Ballon d'Or-Träger kann er jedes Spiel entscheiden. Platz vier: Vitinha. Er ist vielleicht der unspektakulärste Superstar dieser Liste - und genau deshalb so wichtig. Er kontrolliert Spiele nicht über Highlights, sondern über Rhythmus, Positionierung und Passqualität.

Bei PSG wurde er in der Ligue 1 als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Für Portugal ist Vitinha der Spieler, der das Team zusammenhält. Er kann unter Druck aufdrehen, das Tempo variieren und Angriffe so vorbereiten, dass die Offensivspieler in bessere Situationen kommen. Platz drei: Lamine Yamal.

Der junge Spanier hat eine unglaubliche Saison hingelegt. Seine Dribblings, seine Kreativität und sein Mut sind außergewöhnlich. Für Spanien ist er der Spieler, der die gegnerische Abwehr in Bewegung bringt. Seine Statistiken sind beeindruckend, aber sein Einfluss geht über Zahlen hinaus.

Er kann ein Spiel im Alleingang entscheiden. Platz zwei: Jude Bellingham. Der Engländer ist ein kompletter Mittelfeldspieler: Torgefahr, Zweikampfstärke, Übersicht. Bei Real Madrid hat er sich zum Führungsspieler entwickelt.

Für England ist er der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Platz eins: Erling Haaland. Seine Torquote ist legendär. In der Saison 2025/26 traf er fast nach Belieben.

Für Norwegen ist er der entscheidende Faktor. Wenn Haaland in Form ist, kann ihn kaum jemand stoppen. Seine Physis, sein Timing und seine Abschlussstärke machen ihn zum gefährlichsten Stürmer der Welt





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WM Fußball Rangliste Spieler Top 10

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