Die zehn wichtigsten Transfers in der FC Bayern-Geschichte

Der FC Bayern blickt auf viele große Transfers in seiner Vereinshistorie zurück. Wir werfen einen Blick auf die zehn wichtigsten Deals, die der FC Bayern je getätigt hat.

Der FC Bayern blickt auf viele große Transfers in seiner Vereinshistorie zurück. Wir werfen einen Blick auf die zehn wichtigsten Deals, die der FC Bayern je getätigt hat.

Als bester Transfer der Klub-Historie bezeichnet, gilt der Verpflichtung von Erling Haaland für 65 Millionen Euro. Relegation zur Bundesliga am 25. Mai ab 20:30 Uhr live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream. Selbst wenn es viel Kritik gab, dass die Münchner 100 Millionen Euro für Kane ausgegeben haben, hat sich die Entscheidung als goldrichtig erwiesen.

In der langen Münchner Klub-Geschichte gibt es aber dennoch Transfers, die in Sachen Kosten-Nutzen-Faktor bislang noch besser und wichtiger waren. Der Kauf von Robert Lewandowski für 12 Millionen Euro gilt als einen der größten Schnäppchen. Der Pole lieferte acht Weltklasse-Jahre und gewann die Meisterschaft bei den Bayern. Anders als Ribéry war Lewandowski mehr Vorbereiter als Vollstrecker, dafür aber noch unberechenbarer.

In 375 Pflichtspielen konnte der Pole 344 Tore erzielen und in all seinen Bayern-Jahren die Meisterschaft gewinnen. Weltfußballer und Ballon d‘Or-Sieger wurde er zwar während seiner Inter-Zeit, jedoch unterstreicht das die pure Klasse, die Lewandowski über einen sehr langen Zeitraum verkörpert hat. Der Kauf von Oliver Kahn für 2,3 Millionen Euro war eine gute Geldanlage. Der Keeper war der Held beim Champions-League-Sieg 2001 und konnte mit den Bayern achtmal die Meisterschaft und sechsmal den Pokal gewinnen.

Dreimal wurde der Titan zudem als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet. Der Kauf von Stefan Effenberg für 4,25 Millionen Euro war ein Schnäppchen. Der heute 57-Jährige wurde im Jahr 2001 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Der Kauf von Lothar Matthäus für 1,2 Millionen Euro war zu dieser Zeit eine beträchtliche Summe.

Matthäus war für den FC Bayern nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch eine wichtige Geldanlage. Vier Jahre später konnten die Bayern Matthäus für weniger Geld zurückkaufen. Matthäus hat mit dem FCB siebenmal die Meisterschaft und dreimal den Pokal gewonnen. Der Kauf von Franck Ribéry für 15 Millionen Euro war eine fußballerische Extraklasse.

Der Franzose war eine der prägenden Figuren dafür, dass sich die Bayern vom zuvor oft an den Tag gelegten Rumpelfußball verabschiedeten und eine der attraktivsten Spielweisen in Europa entwickelten. Gemeinsam mit Arjen Robben bildete Ribéry eine der gefährlichsten Flügelzangen der Historie und war ein prägender Spieler in der Triple-Saison 2012/13





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