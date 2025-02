Die Zeitenwende ist vorbei: Trumps Ukraine-Kurs und die neue Weltpolitik

Donald Trumps Politik bezüglich der Ukraine wirft die europäische Nachkriegsordnung in Frage. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert und die Ampel-Koalition muss ihre Position neu definieren. Die Zeitenwende, die nach Putins Angriff auf die Ukraine ausgerufen wurde, ist bei einem neuen globalen Machtspiel vorbei.

Donald Trump nur die Ukraine nicht unter den Bus, er erledigt die europäische Nachkriegsordnung gleich noch mit. Und beerdigt, innerhalb von 24 Stunden, die Blütenträume der Außenpolitik von Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Und jetzt? Willkommen in der Neuen Welt. In der die alte Welt offiziell und öffentlich zu Grabe getragen wird: Ordnung des Völkerrechts? Kann weg. Werteorientierte Außenpolitik ? Kann weg! Selbstbestimmung der Nationen: Kann weg.

Amerika sichert Europas Sicherheit – kann das auch weg? Es sieht so aus.Bundeskanzler Olaf Scholz sagt in Cottbus, „wir müssen das ewige Aufrüsten verhindern“. Es ist ein selbstgefälliger Kanzlersatz aus einem fiktional gewordenen Parallel-Universum. Denn erstens: Wer ist „wir“ – glaubt irgendjemand, dass Scholz noch irgendetwas verhindern oder befördern kann, was von derart strategischer Bedeutung ist wie eine complete Neuausrichtung der deutschen und europäischen Verteidigung – über Jahre, vielleicht Jahrzehnte? Zweitens: Das „ewige Aufrüsten“ geht nicht zu Ende. Es fängt gerade erst an. Die von Scholz nach Putins Überfall auf die Ukraine ausgerufene „Zeitenwende“ ist vielleicht verpufft, wie die Union sagt. Vielleicht ist sie das auch nicht. Auf jeden Fall aber ist sie: vorbei.Montag, 10.02.2025 | 15:43 Noch nie wollte die SPD zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für Verteidigung ausgeben, Scholz hat selbst dieses Zeitenwende-Versprechen noch gebrochen. Wenn die Deutschen und die Europäer es jetzt mit ihrer Verteidigung ernst meinen, reichen zwei Prozent lange nicht. Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth verlor über die Deutschen nicht einmal ein Wort. Stattdessen lobte er die Polen – für ihre fünf Prozent.Fünf Prozent des deutschen Bruttozialprodukts für Deutschlands äußere Sicherheit, für die Aufrüstung des Militärs, hin zu dem, was Boris Pistorius „Kriegstüchtigkeit“ nannte. Das würde bedeuten, dass wir rund 130 Milliarden Euro ausgeben für die Sicherung Deutschlands vor einem russischen Angriff. Statt gut 50 Milliarden. Bei einem Etat von knapp 500 Milliarden Euro müsste dann jeder vierte Euro ins Militär fließen.Dann wäre für sehr, sehr viel anderes kein Geld mehr da. Heute gibt Deutschland für Soziales drei Mal so viel Geld aus wie für Verteidigung. Wenn der Verteidigungshaushalt nach oben gefahren werden muss, muss der Sozialetat drastisch, in noch nie gewesenem Ausmaß, nach unten gefahren werden. Damit steht der soziale Zusammenhalt in Deutschland in Gefahr. Das ist die Dimension, um die es nun geht. Man hätte es auch wissen können. Von jetzt an sollte dies jedenfalls den Bundestagswahlkampf bestimmen. Wenn sich nun alles ändert, wenn wenig noch gewiss ist, wenn auf die Deutschen jetzt eine „Blut-Schweiß-und Tränen-Situation“ zukommt, wer ist dann der Kanzler der Stunde? Für die SPD ist es kaum Olaf Scholz. Über den Noch-Amtsinhaber hat nun der renommierte Osteuropa-Historiker Jan Claas Behrends dies festgestellt, nach Monaten der Warnungen an den SPD-Vorstand: „Ganz am Ende seiner Amtszeit scheiterte Scholz noch epochaler als Merkel.“ Und: „Die SPD war gewarnt. Sie wollte sich die Welt gesundbeten.“ Behrends ist Sozialdemokrat.Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger zieht unter die gesamte Ukraine-Politik der Regierung Scholz diesen dicken Strich: Die Ampel „wurde der historischen Herausforderung zur Sicherung europäischer Souveränität nicht gerecht“. Jäger, ein erfahrener Mann, weitet dies zur Systemkritik aus: „Das Problem ist, wie die Parteien die erste Riege des politischen Personals auswählen. Das ist suboptimal.“Die angebliche „Besonnenheit“, das Kern-Asset der Scholzschen Sicherheitsdoktrin, ist nun zusammengefallen, urteilt der Buchautor und Sicherheitsexperte Ulrich Speck. Es handle sich beim Bundeskanzler um ein „strategisches Versagen“.Die wirkliche Zeitenwende beginnt jetzt. Die SPD hat jemanden in ihren Reihen, der für die neue Lage weitaus angemessener wäre als Scholz: Boris Pistorius wäre jetzt für die Sozialdemokraten der Mann der Stunde.Trump wirft die Ukraine „vor den Bus“. So analysiert es die angesehene Friedensforscherin Nicole Deitelhoff. Sie sagt, mit dem Blick auf die finstersten Jahre der europäischen, der deutschen und russischen und polnischen Vergangenheit, mit Blick auf die Ukraine, dies: „Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Für mich klingt dieser US-Putin-Reim nach polnischer Teilung.“ Der Hitler-Stalin-Pakt, mit dem zwei totalitäre , blutrünstige, genozidale Herrscher 1939 Polen unter sich aufteilten, kehrt als Erinnerung zurück. Hitler und Stalin führten beide Krieg in der Ukraine – Hitler für deutschen „Lebensraum“, Stalin danach zur Auslöschung der ukrainischen Bevölkerung im „Holodomor“.Jalta, als die Großmächte 1943 Europa unter sich aufteilten. Das ist von jetzt an die Fallhöhe. Und damit auch die Messlatte, an der die Qualität von Staatsmännern (und Staatsfrauen) gemessen wird. Und das alles gut eine Woche vor einer Bundestagswah





