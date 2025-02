Die Zeitumstellung 2025: Wann wird die Uhr gestellt?

Alles über die nächste Zeitumstellung 2025: Datum, Uhrzeit, Sommerzeit vs. Winterzeit, Auswirkungen und Umfragen zur Bevorzugung der Zeitumstellung

Das neue Jahr ist da. Es ist zwar eisig kalt, aber immerhin werden die Tage wieder länger. Wann findet die nächste Zeitumstellung statt und wann genau wird die Uhr auf Sommerzeit 2025 umgestellt? Und stellt man sie das nächste Mal um eine Stunde vor oder zurück? Wann wird die Zeit in 2025 umgestellt? Wie in jedem Halbjahr stellt sich die Frage, wann genau die Uhr umgestellt wird.

Noch dauert es etwas: Der Termin für die nächste Zeitumstellung auf die Sommerzeit 2025 ist in der Nacht von Samstag, den 29. März, auf Sonntag, den 30. März, von 2 auf 3 Uhr. Diese Nacht ist dann also eine Stunde kürzer als sonst. Ende März beginnt die Sommerzeit. Die darauffolgende Umstellung zurück zur Normalzeit (Winterzeit) erfolgt am Sonntag, dem 26. Oktober 2025, um 3:00 Uhr morgens. Dann werden die Uhren um eine Stunde auf 2:00 Uhr zurückgestellt werden. Grundsätzlich ist die Zeitumstellung immer in der letzten März- und der letzten Oktober-Woche. Zu Beginn der Sommerzeit gibt es eine Stunde weniger Schlaf. Die Sommerzeit wird offiziell als „Mitteleuropäische Sommerzeit“ („MESZ“) bezeichnet. Alle wichtigen Infos zur Zeitumstellung, zeigen wir hier im Video: Zeitumstellung: Die wichtigsten Infos Beginn der Sommerzeit: Termin für die nächste Zeitumstellung 2025 Start der Sommerzeit 2025: Sonntag, 30. März, 2 auf 3 Uhr Start der Winterzeit 2025: Sonntag, 26. Oktober, 3 auf 2 Uhr Wann stellt man die Uhr vor, wann zurück? Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Diese Grafik erklärt die Zeitumstellung ganz einfach: Beim Wechsel in die Sommerzeit wird die Uhr vorgestellt (gelb), beim Wechsel in die Winterzeit dann wieder zurückgestellt (blau): Zeitumstellung: Im März gilt das Bild links, dann wird die Uhr vorgestellt. Ein Großteil der Nutzer im Netz kritisiert die Zeitumstellung. Manche nehmen es aber auch mit Humor: Liste aller Uhren und Geräte, die umgestellt werden müssen Die meisten modernen Uhren stellen sich alleine auf Sommer- oder Winterzeit um. Das gilt beispielsweise für Smartphones, PCs oder Smartwatches. Hier ist eine Übersicht von Uhren oder technischen Geräten mit integrierter Uhr, die eventuell manuell umgestellt werden muss. Im Normalfall sollte sich jede Funkuhr automatisch umstellen. Was kann man tun, wenn die Funkuhr falsch geht? Wohnzimmer Fernseher Receiver Blu-ray-/DVD-Player Wetterstation Wanduhr Küche Backofen Mikrowelle Kaffeevollautomat Wanduhr Elektronische Geräte, Sonstiges Armbanduhr / Taschenuhr MP3-Player Radio Stereoanlage Anrufbeantworter Haustelefon Fax Wecker Digitalkamera Camcorder Fitnesstracker, Pulsmesser Medizinische Geräte (z.B. Blutdruckmessgerät) Haustechnik Thermostat Heizung Zeitschaltuhr Alarmanlage Bewegungsmelder Beleuchtung (zeitgesteuerte Anlagen) Gartenbewässerung (zeitgesteuerte Anlagen) Mobilität Autoradio Motorrad (Uhr) Navigationssysteme Fahrradcomputer Fitnesstracker, Pulsmesser Smartphone- und PC-Nutzer müssen sich keine Gedanken um die Zeitumstellung machen: In der Regel stellen sich die digitalen Uhren von Android, iOS und Windows automatisch um – vorausgesetzt, man hat die richtige Einstellung ausgewählt: Umfragen Das denken die Deutschen über die Zeitumstellung Nach den meisten Umfragen findet ein Großteil der Deutschen, dass die Zeitumstellung eher sinnlos, unnötig oder sogar belastend für die Gesundheit ist. Viele klagen über Unruhe und Schlafprobleme, sind nach der Zeitumstellung sogar gereizt. Viele Menschen empfinden die Zeitumstellung als belastend, da sie den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus stört und gesundheitliche Probleme wie Schlafstörungen, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten verursachen kann. Sommerzeit oder Winterzeit behalten? Das ZDF-Politbarometer hat in einer Umfrage folgende Frage gestellt: „Wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird, wünschen Sie sich ganzjährig Sommerzeit oder ganzjährig Winterzeit?“ Die Antworten zeigen, dass die Mehrheit der Befragten für die dauerhafte Beibehaltung der Sommerzeit ist – sollte denn die Zeitumstellung jemals abgeschafft werden. Die Grafik zeigt das Ergebnis einer im März 2019 durchgeführten Umfrage zur Bevorzugung der Sommerzeit oder der Winterzeit, wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird. 52 Prozent der Befragten wünschten sich, dass ganzjährig die Sommerzeit gilt, wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird Wird die Zeitumstellung endlich abgeschafft? Nach einer bereits 2018 durchgeführten EU-weiten Umfrage zur Zeitumstellung stand die Abschaffung bei der EU auf dem Prüfstand. Tatsächlich stimmte dann das EU-Parlament mehrheitlich für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab 2021. Trotzdem gibt es bislang keine Umsetzungspläne. Die Mitgliedsstaaten der EU dürfen nämlich selbst entscheiden, ob sie im Falle einer Abschaffung der Zeitumstellung dauerhaft in der Sommer- oder Winterzeit leben möchten. Nach letztem Informationsstand hapere es an den „Absprachen der Mitgliedsländer“. Schließlich soll verhindert werden, dass ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen in Europa entsteh





