Die demografische Entwicklung stellt die Finanzierung der Rentenkasse in Deutschland vor große Herausforderungen. Die steigende Zahl der Rentner und sinkende Zahl der Beitragszahler führen zu einem wachsenden finanziellen Druck. Die verschiedenen Parteien in Deutschland haben unterschiedliche Ansichten zur Gestaltung der Rentenpolitik.

Die Zahl der Rente nempfänger steigt stetig, während die Zahl der Beitragszahler sinkt. Dies führt zu einem wachsenden finanziellen Druck auf das System. Die Rente nkasse in Brandenburg zahlte im Jahr 2023 insgesamt 15,3 Milliarden Euro an Leistungen aus, ein Plus von 854 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Auch in Berlin stiegen die Rente nzahlungen auf 14,5 Milliarden Euro.

Die durchschnittliche Rente in Brandenburg lag bei 1.555 Euro im Monat, in Berlin bei 1.470 Euro. Bundesweit bezogen im Jahr 2023 21,2 Millionen Menschen eine Altersrente, bei Gesamtausgaben von 379,8 Milliarden Euro. Die Einnahmen der Rentenkasse beliefen sich auf 381,2 Milliarden Euro, wobei nur 289,7 Milliarden Euro durch Beiträge eingenommen werden konnten. Der Rest musste vom Bund aus Steuermitteln beigesteuert werden. Damit wird die Rente zu etwa einem Viertel aus Steuergeldern finanziert.Die verschiedenen Parteien in Deutschland haben unterschiedliche Ansichten zur Gestaltung der Rentenpolitik. Die SPD will das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft auf mindestens 48 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens sichern und den abschlagsfreien Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren beibehalten. Die CDU will das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren halten und keine Rentenkürzungen vornehmen. Sie plant zudem eine Aktivrente einzuführen, die ältere Menschen dazu anregen soll, länger zu arbeiten. Die Union möchte auch eine zusätzliche private Altersvorsorge fördern, indem sie für alle Sechs- bis 18-Jährigen zehn Euro pro Monat in ein individuelles Altersvorsorgedepot einzahlt.





