Die Zukunft der Wirtschaft: Deutschland im Wettstreit mit China und den USA

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Krise, da sie im technologischen Wettbewerb mit China immer mehr an Boden verliert. Die Absatzprobleme der Autoindustrie sind nur ein Beispiel, das auch viele andere Branchen betrifft. Was sind die Konsequenzen für Deutschland als Exportnation?

Was droht uns, wenn die Autoindustrie nicht mehr liefern kann und die Exporte nachlassen? Muss die Schuldenbremse gelockert werden? Wie sollten wir mit den Drohgebärden von Donald Trump umgehen? Und ist das alles nur negativ? Ein Gespräch über die Zukunft der Wirtschaft. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 13. Februar 2025, in der taz Kantine (Berlin) statt. Ab 17:30 Uhr steht Ihnen unser Team zur Verfügung, um bei Problemen und Fragen zur Nutzung der taz App und des ePapers zu helfen. Bitte bringen Sie Ihr Endgerät mit und halten Sie Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Als Dankeschön für unser treues Lesepublikum haben wir ein kleines Dankeschön-Paket für alle, die auch nach der Seitenwende ihr Abo beibehalten. Ab 19:30 Uhr findet eine Podiumsdiskussion statt, die von Ulrike Winkelmann moderiert wird. Zu den Gesprächspartnern zählen Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der taz und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Wirtschaft, sowie Achim Truger, seit 2019 Mitglied der sogenannten Wirtschaftsweisen, einem Beratergremium der Bundesregierung. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden für taz. Die Kantinenveranstaltung wird live auf YouTube gestreamt





Wirtschaft Deutschland China USA Autoindustrie Export Zukunft Krise Trump Schuldenbremse Technologie Wettbewerb

