Der Textilmaschinenbauer STC Spinnzwirn musste Insolvenz anmelden, weil die Aufträge ausbleiben und die Kosten steigen. Der vorläufige Insolvenzverwalter glaubt an eine tragfähige Zukunft für das Unternehmen.

Die Zukunft des 160 Jahre alten Unternehmens STC Spinnzwirn wackelt, da die Aufträge ausbleiben und die Kosten steigen. Der Textilmaschinen bauer musste Insolvenz anmelden und 140 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus, glaubt fest daran, dass eine tragfähige Zukunft für STC Spinnzwirn möglich sei. Der Geschäftsführer Nico Dürrschmidt bleibt zuversichtlich und betont, dass die laufenden Kundenaufträge weiterhin bearbeitet werden. Die Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit noch bis Juli gesichert. Das Insolvenzverfahren wird voraussichtlich am 1.

August eröffnet. STC Spinnzwirn wurde 160 Jahre zurück gegründet und startete mit sogenannten Ringzwirnmaschinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Familienunternehmen verstaatlicht und der VEB Spinn- und Zwirnereimaschinenbau Karl-Marx-Stadt spezialisierte sich in der DDR-Zeit auf Textilmaschinen, vor allem Spul- und Streckzwirnanlagen. Das Unternehmen wurde wieder privatisiert, nannte sich ab 1991 Barmag Spinnzwirn und seit Herbst 2018 STC Spinnzwirn. Zuletzt stellte es Präzisionsspulköpfe und Anlagen für Kunstrasen und Textilbänder her





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