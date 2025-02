Die Zukunft von Dragon Ball: Neue Kapitel trotz Tod von Akira Toriyama

Neue Hoffnung für Dragon Ball-Fans: Trotz des Todes von Akira Toriyama, dem Schöpfer des Franchise, wird Dragon Ball laut dem Executive Producer, Akio Iyoku, über die kommenden Jahrzehnte hinweg weiterleben. Iyoku betont in einem Interview, dass das Franchise auch ohne seinen ursprünglichen Schöpfer weitergeführt wird und sogar ausgeweitet werden soll. Obwohl die nächsten Kapitel noch nicht bekannt sind, gibt es bereits erste Ausblicke auf das nächste Manga-Kapitel zu Super.

Die Zukunft von Dragon Ball ist nach dem Tod von Akira Toriyama ungewiss, aber zumindest um den Anime -Teil braucht ihr euch wohl vorerst keine Sorgen machen. Der Anime nähert sich zwar mit riesigen Schritten seinem vorläufigen Ende, aber ihr müsst keine Angst haben. Wenn es nach dem Executive Producer der Anime -Serie geht, stehen uns noch sehr viele Jahre voller Dragon Ball - Anime s bevor.

Dragon Ball ist zwar eines der erfolgreichsten Anime- und Manga-Franchises überhaupt, aber im Moment auch in einer kleinen Krise. Der Erfinder und langjährige Zeichner Akira Toriyama hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus der aktiven Arbeit zurückgezogen. Dementsprechend ungewiss wirkt die Zukunft für Dragon Ball-Fans, aber jetzt gibt es offenbar Entwarnung. Das komplette Franchise geht allem Anschein nach auch ohne seinen ursprünglichen Schöpfer weiter. In einem Interview mit Mantan Web erklärt Akio Iyoku nämlich Folgendes: „Die Produktion von Anime und Spielen benötigt Zeit, aber wir bereiten uns weiterhin stetig auf die Zukunft vor. Wir wollen das Franchise sogar noch mehr erweitern. Es gibt keinen Zweifel, dass Dragon Ball über die kommenden Dekaden weitergehen wird."Egal, wie groß die Probleme aktuell sein mögen, der Executive Producer von Dragon Ball Daima gibt sich extrem optimistisch und blickt voller Vertrauen in die Zukunft. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, weil es mit Dragon Ball noch über mehrere Jahrzehnte hinweg weitergehen soll. Der Produzent verrät natürlich noch nicht, wann genau die nächsten Kapitel folgen werden. Aber da er hier zumindest schon einmal explizit von Spielen und Animes spricht, gehen wir davon aus, dass beides bereits in groben Zügen für die Zukunft geplant ist. Wir hoffen auf weitere Dragon Ball-Filme und -Serien, vielleicht bekommt Daima ja auch noch zusätzliche Staffeln.Es gibt sogar schon einen ersten Ausblick auf das nächste Dragon Ball-Kapitel. Es handelt sich dabei zwar nur um eine Skizze und das kommende Manga-Kapitel zu Super stellt erst einmal nur einen One Shot dar, aber immerhin kommt so langsam wieder Bewegung in die Bude, und zwar an allen Fronten. Da bleibt uns nur übrig zu hoffen, dass das Franchise auch ohne Akira Toriyama an seine Erfolge anknüpfen kann. Wie denkt ihr darüber: Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Dragon Ball und wie findet ihr es überhaupt, dass es ganz ohne Akira Toriyama weitergeht





Dragon Ball Akira Toriyama Anime Manga Akio Iyoku Zukunft Neue Kapitel

