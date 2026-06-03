Die dritte Staffel von 'The Walking Dead: Dead City' startet erst Ende Juli 2026, aber die Fans fragen sich bereits, ob AMC eine vierte Staffel plant. Eine offizielle Verlängerung gibt es derzeit noch nicht, aber die Chancen auf eine vierte Staffel erscheinen realistisch.

Die Zukunft von ' The Walking Dead : Dead City ' bleibt ungewiss. Während die dritte Staffel erst Ende Juli 2026 startet, fragen sich viele Fans bereits, ob AMC eine vierte Staffel plant.

Eine offizielle Verlängerung gibt es derzeit noch nicht, aber die Chancen auf eine vierte Staffel erscheinen realistisch. Im 'Walking Dead'-Franchise werden finale Staffeln normalerweise lange im Voraus angekündigt, aber bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Staffel 3 das Ende von 'Dead City' darstellen soll. Die Zuschauer*innenbewertungen für die erste Staffel waren teilweise durchwachsen, aber das Spin-off bleibt ein wichtiger Bestandteil der Marke.

Da Staffel 3 noch nicht einmal gestartet ist, dürfte AMC die Entscheidung ohnehin erst nach deren Auswertung treffen. Aktuell spricht deshalb mehr für eine Fortsetzung als für eine Absetzung. Die neue Season wird am 12. Juni das Monte-Carlo Television Festival eröffnen und acht Episoden umfassen, die voraussichtlich wöchentlich veröffentlicht werden.

Das Finale dürfte damit Mitte September 2026 laufen. Inhaltlich wird die Geschichte von Maggie und Negan fortgesetzt, deren komplizierte Beziehung weiterhin im Mittelpunkt steht





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The Walking Dead Dead City Staffel 3 Staffel 4 AMC

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