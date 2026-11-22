Bei ProSieben passierte ein Fehler: Bei der Show Wer stiehlt mir die Show wurden die Preismodule gestohlen. Joko Winterscheidt und Thomas Schmitt reagieren humorvoll auf den Vorfall.

Bei der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" kam es zu einem einzigartigen Vorfall im Studio, der live im Fernsehen übertragen wurde. Joko Winterscheidt moderierte das Programm, bei dem Zuschauer und Gäste gemeinsam an Schätzspielen teilnahmen. Der ursprüngliche Ablauf des Formats sah vor, dass die richtigen Schätzpreise für Gegenstände gewonnen werden sollten. Diese Objekte waren physisch im Studio vorhanden und dienten als Preise für die Teilnehmer.

Studio-Preismodule verschwunden unerwartet

Während einer spezifischen Spielrunde verschwanden jedoch die eigentlichen Preismodule. Produzent Thomas Schmitt, der forty-seven Jahre alt ist und ebenfalls aus dem Podcast "Baywatch Berlin" bekannt ist, gab Alarm aus der Off. Er verkündete direkt, dass sämtliche Preise entwendet wurden. Die nicht gewonnenen Gegenstände, darunter eine Fritteuse, wurden aus dem Studio entfernt, ohne dass dies im Vorfeld geplant war. Dieser Umstand verwandelte das Gewinnspiel in eine unvorhergesehene Diebstahlszene.

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Die Kandidaten Moritz Wagner, Carolin Kebekus und Knossi nahmen an der Spielrunde unter dem Namen "Den Preis, ich nicht weiß" teil. Sie arbeiteten eng mit Zuschauern aus dem Publikum zusammen, um Schätzfragen so korrekt wie möglich zu beantworten. Die Regel des Spiels besagte, dass derjenige den Gegenstand gewinnt, dessen Schätzung am nächsten am tatsächlichen Preis lag. Da die physischen Objekte jedoch nicht mehr vorhanden waren, konnte das Spiel nicht wie vorgesehen fortgesetzt werden.

Reaktion der Beteiligten auf den Vorfall

Die Reaktionen im Studio fielen sehr unterschiedlich aus. Knossi, der forty Jahre alte Teilnehmer, leugnete zunächst jegliche Beteiligung. Er gab an, nichts gesehen zu haben, als die Gegenstände verschwanden. Diese Aussage konnte jedoch durch die Worte von Produzent Thomas Schmitt widerlegt werden. Schmitt bestätigte explizit, dass die Fritteuse, die als möglicher Gewinn diente, tatsächlich gestohlen wurde. Damit war klar, dass es sich um einen unbeabsichtigten Entzug der Spielobjekte handelte.

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Joko Winterscheidt reagierte auf die Situation mit seiner charakteristischen Art. Anstatt die mutmaßlichen Täter zur Rede zu stellen oder im gesamten Studio nach den gestohlenen Gegenständen zu suchen, nutzte er seinen Humor. Der Moderator machte aus der Panik keinen großen Skandal. Stattdessen erklärte er sinngemäß, dass es besser sei, nicht allzu genau hinzusehen. Diese Reaktion passte zum Titel der Show, bei der es um den Verlust der eigenen Dominanz im Studio geht.

Einzigartige Inszenierung oder reales Problem

Der Vorfall sorgte dafür, dass die Sendung eine Wendung nahm, die so nicht eingeplant war. Die Idee, einen Diebstahl in die Show zu integrieren, wurde wörtlich genommen, jedoch ohne dass die Produktion dies steuern konnte. Die Zuschauer waren Teil des Geschehens, mussten jedoch feststellen, dass die Basis für ihre Schätzungen fehlte. Es wurde schnell klar, dass es sich nicht um eine Inszenierung handelte, sondern um ein reales Problem im Studio.

Die Tatsache, dass alle Preise geklaut wurden, betraf alle Beteiligten gleichermaßen. Die Dynamik zwischen den Gästen und dem Moderator änderte sich dadurch. Statt einer strukturierten Spielrunde entstand eine improvisierte Situation, die von der Reaktion des Studios leiters bestimmt wurde. Thomas Schmitts Intervention war entscheidend, um den Ernst der Lage zu kommunizieren, während Winterscheidt die Stimmung aufrechterhielt.

Für die Zuschauer zu Hause bot der Vorfall eine ungewohnte Erfahrung. Normalerweise sind die Abläufe in solchen Shows streng kontrolliert. Hier brachen Strukturen zusammen, als die Preise physisch nicht mehr auffindbar waren. Die Kombination aus Moderation, Produktor-Interaktion und den Reaktionen der Gäste wie Moritz Wagner, Carolin Kebekus und Knossi schuf eine einzigartige Momentaufnahme. Dieser Vorfall bleibt eine besondere Anekdote aus der Geschichte von "Wer stiehlt mir die Show?".