Diebstahl von Trainingsausrüstung erschwert Englands WM-Vorbereitung

Das englische Nationalteam um Trainer Thomas Tuchel muss vor Beginn der Weltmeisterschaft einen herben Rückschlag hinnehmen. Unbekannte Täter haben in Kansas City einen Teil der Trainingsausrüstung aus den Fahrzeugen des Teams gestohlen, darunter Fußballschuhe und Bälle. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen und ermittelt mögliche Komplizen, möglicherweise aus dem Fahrerumfeld. Die maßgeschneiderten Schuhe der Spieler waren gestohlen, was die Vorbereitung zusätzlich erschwert. Trotz des Vorfalls muss das Team bis zum ersten Spiel gegen Kroatien am 17. Juni die Ausrüstung ersetzen, um optimal vorbereitet zu sein.

Die Vorbereitungen der englischen Nationalmannschaft auf die bevorstehende Weltmeisterschaft wurden durch einen schwerwiegenden Zwischenfall gestört. Kurz vor der geplanten Ankunft im US-amerikanischen Kansas City , Missouri, wurden mehrere Fahrzeuge des Teams aufgebrochen und wertvolle Trainingsausrüstung entwendet.

Zu den gestohlenen Gegenständen gehören zahlreiche Fußbälle und vor allem die hochgradig individualisierten Spielschuhe der Profis, die oft maßgefertigt sind und einen essenziellen Bestandteil der sportlichen Ausstattung darstellen. Auch taktische Tafeln, Ausrüstung für Videoanalysen und mobile Massageliegen für die Spielerbetreuung wurden mitgenommen. Der Raub ereignete sich, als die Kolonne auf dem Weg von West Palm Beach, Florida, zum Trainingscamp im Swope Soccer Village in Missouri war.

Die lokale Polizei von Kansas City hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet eng mit den Sicherheitsbeauftragten des englischen Verbands zusammen. In einer ersten Reaktion wurden zwei Verdächtige festgenommen. Medienberichten zufolge, darunter des britischen Blattes Daily Mail, gibt es jedoch Hinweise darauf, dass möglicherweise Personen aus dem Fahrerumfeld in den Diebstahl verwickelt sein könnten. Die Sicherheitskräfte des Teams stehen vor der Herausforderung, nicht nur die Ausrüstung zu ersetzen, sondern auch die mögliche Insider-Beteiligung aufzuklären.

Für die Three Lions ist der Vorfall besonders bitter, weil das erste Gruppenspiel am Mittwoch, den 17. Juni, gegen Kroatien bereits in wenigen Tagen stattfindet. Ein gelungener Auftakt gegen den starken Balkanstaat ist von großer Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf. Neben Kroatien sind Ghana und Panama die weiteren Gegner in Gruppe L. Die gestohlenen maßgeschneiderten Schuhe stellen dabei einen besonderen Verlust dar, da diese oft nicht sofort ersetzt werden können und eine gute Passform für die Athleten entscheidend ist.

Die Mannschaft muss nun trotz des Schocks und der logistischen Probleme in Kansas City konzentriert bleiben und ihre Vorbereitung mit der verbliebenen Minimalausrüstung fortsetzen, um rechtzeitig zum Spiel in Topform zu finden. Der Sicherheitsaspekt wird nach diesem Vorfall voraussichtlich deutlich verstärkt werden, um weitere Vorfälle während des Turniers zu vermeiden





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