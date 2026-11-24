Die Dieffenbacher Holding beantragt Eigenverwaltung, um Marktstrukturen anzupassen. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter, doch verzögerte Aufträge und schwache Nachfrage belasten das Traditionsunternehmen.

Das deutsche Familienunternehmen Dieffenbacher Holding hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Diese Entwicklung betrifft den Standort in Zaisenhausen, der unter der Leitung von Geschäftsführer Dr. Andreas Kleinschmidt steht. Die Entscheidung wird auf eine signifikant rückläufige Auftragslage im globalen Anlagenbau zurückgeführt, die das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat.

Sanierungskonzept und Marktstrategie

Die Geschäftsführung versichert, dass der normale Geschäftsbetrieb des Familienunternehmens uneingeschränkt weiterläuft. Das primäre Ziel der anstehenden Sanierung besteht darin, den Betrieb an die veränderte Markt- und Auftragssituation im globalen Maschinen- und Anlagenbau anzupassen. Dabei wird bewusst auf die bestehenden Kundenbeziehungen, die hohe technische Kompetenz sowie das über viele Jahre aufgebaute technische Know-how gesetzt.

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Dieffenbacher ist spezialisiert auf Anlagen für die Beschichtungstechnik und Anwendungen in der Holzplattentechnik. Zu den produzierten Produkten gehören tonnenschwere Maschinen und komplette Produktionsanlagen, die für die Oberflächenveredelung im industriellen Maßstab benötigt werden. Diese Hightech-Anlagen verarbeiten rohes Holz zu glatten Möbelplatten und robustem Laminat, das in vielen Wohnzimmern zum Einsatz kommt.

Ursachen der Krise und Experteneinschätzung

Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt benennt verzögerte Großaufträge und die aktuell schwache Auftragslage als Hauptprobleme. Insbesondere im Anlagenbau ist ein gewisser zeitlicher Vorlauf für die Auftragsvergabe und die Produktion notwendig. Der Insolvenzexperte erklärt, dass das Fehlen neuer Aufträge dazu führt, dass die Produktionsketten stillstehen und keine Wertschöpfung generiert wird.

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Die negativen Auswirkungen dieser strukturellen Probleme haben bereits konkrete Maßnahmen erforderlich gemacht. Kurzarbeit war bereits eine direkte Folge der schlechten Geschäftslage und des fehlenden Auftragsvolumens. Die Situation zeigt exemplarisch, wie empfindlich der exportorientierte Maschinenbau auf konjunkturelle Schwankungen und verzögerte Genehmigungsprozesse bei Großinvestitionen reagiert.

Historischer Hintergrund und organisatorische Struktur

Die insolvenzanmeldende Gesellschaft ist in Zaisenhausen ansässig und gehört organisatorisch nicht zur Dieffenbacher Gruppe im benachbarten Eppingen. Dennoch führen beide Unternehmen ihre historischen Wurzeln auf die im Jahr 1873 gegründete Schlosserwerkstatt von Jakob Dieffenbacher zurück. Diese langjährige Tradition prägt die Unternehmenskultur, auch wenn die rechtliche und wirtschaftliche Trennung zwischen den beiden Standorten besteht.

Der Insolvenzantrag in Eigenverwaltung dient dazu, die Sanierung unter eigener Kontrolle durchzuführen, anstatt das Unternehmen komplett zu verkaufen oder abzuwickeln. Die Eigentümer hoffen, durch die Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Der weitere Fortbestand der Marke und der Arbeitsplätze hängt nun von der erfolgreichen Umsetzung des Sanierungskonzepts ab.