Ex-Nationalspieler Diego Demme startet nach seinem Profi-Aus bei Hertha BSC eine neue Karriere in der Kreisliga A bei Capri Berlino und kombiniert dies mit intensiver sportlicher Aktivität.

Diego Demme betritt mit Beginn der nächsten Spielperiode ein völlig neues Kapitel seiner Laufbahn. Am 21. November feiert der 35-jährige Ex-Nationalspieler seinen Geburtstag, doch statt auf die Tribüne zu blicken, wird er aktiv am Ball stehen. Nachdem er im Sommer seine Profikarriere bei Hertha BSC offiziell beendet hat, zeigt sich der Fußballer in bester physischer Verfassung. Seine Disziplin ist dabei außergewöhnlich: Fünfmal in der Woche absolviert er bereits heute unterschiedlichste Sportarten nach einem strikten Trainingsplan.

Von der Champions League in die Kreisliga A

Der Wechsel von Diego Demme führt ihn im Januar zur Mannschaft Capri Berlino in die Kreisliga A. Diese Entscheidung fiel nicht aus dem Nichts, sondern basierte auf einer eigenen Recherche des Spielers im Internet. Demme suchte aktiv nach einem passenden Verein in Berlin, der seinen Anforderungen entspricht, und stieß dabei auf den traditionsreichen Klub aus der Stadt. Die Auswahl traf den Nerv, da der Verein als der älteste italienische Verein der Hauptstadt gilt und im Jahr 1976 von Pizzabäckern gegründet wurde. Diese historische Komponente sprach den ehemaligen Spieler direkt an, der sich trotz seines hohen Altersgrades von 35 Jahren fitter fühlt als manche seiner Kollegen aus der Vergangenheit.

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Intensive Vorbereitung und neue Teamkameraden

Seit einigen Wochen integriert sich Diego Demme bereits in den Alltag des Neuntligisten. Donnerstags nimmt er regelmäßig am Training bei Capri Berlino auf der Sportanlage Kühler Weg teil. Ziel dieser Phase war es, sich taktisch und konditionell an das Ambiente der Amateurfußball-Liga einzugewöhnen. Einige enge Freunde des Ex-Profis sind ihm auf diesem Weg gefolgt und wechseln ebenfalls zum Berliner Verein. Bei einemProbetraining vorab wurde schnell klar, dass die Chemie stimmt und die gemeinsame Freude am Spiel groß ist. Demme bezeichnete die neue Truppe als toll und hob die Kameradschaft in der Kabine als wichtigen Faktor für seine Entscheidung hervor.

Hohe竞技水平 und ehrgeizige Ziele des Aufsteigers

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass die unteren Ligen nur ein sanftes Aus für verblasste Stars bedeuten, erlebt Diego Demme überraschende Qualitäten. Er stellte fest, dass das Niveau in der Kreisliga A deutlich höher ist als erwartet. Capri Berlino als Aufsteiger kämpft bereits erfolgreich in der Tabelle und belegt derzeit einen guten siebten Platz. Die Leistungsbereitschaft der Mannschaft hat den ehemaligen Nationalspieler überzeugt, der nur ein einziges Länderspiel für Deutschland absolvierte. Mit dem Ziel, ab Januar, sobald er offiziell spielberechtigt ist, jedes seiner Spiele mit dem neuen Verein zu gewinnen, zeigt er denselben Ehrgeiz, der ihn einst zu Höchstleistungen brachte.

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Erfolgreiche Profi-Vergangenheit und aktuelle Motivation

Die Rückblende in die Karriere von Diego Demme offenbart eine brillante Sportlerbilanz, die ihn auch für den Amateurbereich zu einer besonderen Größe macht. Mit SSC Neapel feierte er die Meisterschaft in der Saison 2022/23 und wurde zudem Pokalsieger in der Spielzeit 2019/20. Zudem stand er in der Champions League und ist mit früheren Weggefährten wie Timo Werner und Joshua Kimmich sowie Sandro Wagner aus der WM-Qualifikationszeit gegen San Marino im Jahr 2017 verbunden, als Deutschland mit einem 7:0-Sieg triumphierte. Diese Erfahrungen bilden nun den Hintergrund für seine aktuelle Motivation, die keineswegs nachlässt, obwohl er in der Kreisliga A kein Geld mehr verdienen wird.

Alltägliche Extreme: Von MMA bis Hallenfußball

Das sportliche Leben von Diego Demme ist geprägt von einer extremen Vielfalt und intensiven Belastung, die selbst Profis vor challenges stellen würden. Neben dem Training bei Capri Berlino startet er montags mit Hallenfußball am Funkturm in der Icon League für das Team Plyrs United, das von Bayern-Legenden wie Franck Ribéry und Claudio Pizarro angeführt wird. Dienstags wechselt er ins Schwimmbad nach Lichterfelde, um seine kardiovaskuläre Fitness zu steigern. Mittwochs und freitags absolviert er harte Trainingseinheiten als MMA-Käfigkämpfer am Ku'damm. Diese Vielseitigkeit sichert seine allgemeine Verfassung, sodass er sich auf den neuen Schritt im Januar mit voller Konzentration freuen kann.