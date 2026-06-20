Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher: Ein kluger Alltag

Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher haben einen klaren Alltag organisiert. Sie teilen ihre Aufgaben und wissen genau, wer was erledigt.

Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher haben einen klaren Alltag organisiert. Sie teilen ihre Aufgaben und wissen genau, wer was erledigt. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar und haben nach sechs Monaten in Berlin zusammengezogen.

Louisa hat ihr duales Marketing-Studium abgeschlossen und arbeitet als Junior-Brand-Managerin bei Falke. Sie steht zusätzlich als Model vor der Kamera und hat eine 40-Stunden-Woche. Gelegentlich begleitet der Sohn von Diego auf dem Ein Herz für Kinder-Sommerfest. Louisa konnte ihn nicht begleiten, weil sie arbeiten musste.

Der Sohn ist Model, TV-Star und Unternehmer, studiert Digital Entrepreneurship und war Leistungsgolfer. Die beiden haben ihre Aufgaben klar organisiert. Jeder hat seine Aufgaben. Bei der Wäsche hält sich Diego lieber zurück.

Wenn er anfange zu waschen, sind die Sachen auch sehr klein, gesteht er lachend. Deshalb übernimmt Louisa meist die Waschmaschine. Er selbst faltet die Wäsche und hilft gelegentlich auch beim Bügeln. Die Aufgaben seien nach den jeweiligen Stärken verteilt.

Zum gemeinsamen Alltag gehört auch die französische Bulldogge Daisy. Die Verantwortung für den Hund habe er anfangs deutlich unterschätzt. Das war schon echt am Anfang sehr, sehr aufwendig, sagt er. Als Welpe sei Daisy komplett auf ihn und Louisa angewiesen gewesen.

Schritt für Schritt hätten sie ihr alles beibringen müssen. Inzwischen macht es großen Spaß, ihre Entwicklung zu sehen. Ein kleiner Vorgeschmack aufs Papa-Sein? Den hat er bereits durch Daisy bekommen.

Der Hund habe ihm gezeigt, wie viel Verantwortung ein kleines Lebewesen mit sich bringt. Für eigenen Nachwuchs sieht er keinen Zeitdruck. Da habe ich noch ein paar Jährchen für, sagt Diego





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