Nvidia holt Jensen Huang zurück + CrowdStrike kauft Zscaler + USA jagen Binance-Milliarden + Starlink-Alternative zu teuer + Russlands Atomwaffenpläne für's All

Spektakuläres Comeback. Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als CEO eingesetzt. Die Börsen jubeln. Ein Ende der Untersuchungen rund um das Unternehmen bedeutet die Rückkehr aber nicht.

In der Cybersicherheitsbranche tun sich zwei Schwergewichte zusammen. CrowdStrike kauft den Wettbewerber Zscaler in einem 44-Milliarden-Dollar-Deal und stärkt damit seine Position bei der Sicherung von Unternehmens- und Behördennetzwerken. Und das US-Justizministerium jagt die erbeuteten Vermögenswerte aus dem Binance-Kryptodiebstahl – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick. Nvidia setzt Jensen Huang wieder als CEO ein.

Also read Nvidia stellt Jensen Huang erneut als CEO ein

Zwar schlossen die betroffenen Unternehmen und Behörden Cyberangriffe aus; die Vorfälle jedoch haben dieim Umfang von insgesamt 6,3 Milliarden US-Dollarfür den Angriff verantwortlich, was Pjöngjang zurückweist. Am Montag reichte das US-Justizministeriumdas Starlink-Satelliteninternet auch in Russland immer wieder Thema. Sein Land könne Starlink-Satelliten „wie Schmuck von einem vertrockneten Weihnachtsbaum“ herunterholen, sagteDänemark will Mobilfunknutzung in der Schule verbieten Der Anteil des Fahrradverkehrs am Gesamtverkehr ist konstant geblieben.

Die Fahrleistung auf zwei Rädern sei aber gestiegen, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt . Ein Gericht in Den Haag untersagt Chinas Autobauer BYD vorläufig Import, Verkauf und Produktion des SUV Ti7 in der EU. Es sieht Designrechte am Land Rover Defender verletzt. Schon vor drei Jahren hat eine Forschungsgruppe vermutet, dass es hinter dem Neptun einen etwa erdgroßen Planeten geben könnte.

Advertisement

Das untermauert sie jetzt. Der europäische Markt für Smartphones ist im dritten Quartal so schwach wie seit 13 Jahren nicht mehr. Am stärksten trifft es chinesische Marken wie Xiaomi, Oppo und Honor. Black Friday: Interessante Hardware-Deals für Apple-Nutzer Teenage Engineering verkauft jetzt einen CD-Player, der von Rippen bis Mixen gleich alles können soll.

Die Papierform ist jedoch durchwachsen. Canonicals Pläne für Ubuntu Core Desktop werden konkreter. Erste Test-Images sind verfügbar, die Veröffentlichung soll parallel zu 28.04 LTS folgen. Nach AMD: Auch Nvidias GeForce-Grafiktreiber belastet SSD-Lebensdauer übermäßig„Upload2Shell“: Ghostscript-Lücke betrifft viele Systeme