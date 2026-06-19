Leitende Preisbewegungen im deutschen Dienstleistungssektor: Etwa 2,4 % Umsatzwachstum, stark variierende Kostenveränderungen bei Transport, Immobilien und Technologie.

Dienstleistungsprämien stiegen im ersten Quartal 2026 um 2,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal und erreichten damit das höchste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2023. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) war der Anstieg von +2,4 % deutlich über dem kurzen Verlauf von +1,2 % gegenüber dem Ende des Vorjahres.

Der Kursanstieg lässt sich mit der Marktdynamik erklärt: Zu Jahresbeginn wurden in nahezu allen Dienstleistungsbereichen höhere Kosten in die Preisstrukturen eingepflegt. Energie, Personal und Material kosteten mehr. Insbesondere die Escalation von Energiepreisen durch den Iran‑Kriegs‑Impfstoff und die Blockade der Straße von Hormus hat die Kostenstruktur nachhaltig verändert. Im Verkehrs- und Lagertreiberfen stiegen die Preise mit +0,9 % leicht, während in der Lagerung und den damit verbundenen Dienstleistungen die Preissteigerung mit +3,2 % stark ausgeprägt war.

Die Kostenquote durch Energie‑ und Personalkosten war hier von entscheidender Bedeutung. Der Straßengüterkraftverkehr verzeichnete ein nachhaltiges Wachstum von +2,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal, während die Seefrachtpreise im Quartal auf die schwächere Nachfrage zurückgingen und bei -9,1 % sanken. Dies wirkt sich spürbar auf die Preisstruktur von Speditionsleistungen aus, die im selben Zeitraum um -0,7 % fielen. Der Informations- und Kommunikationssektor zeigte ein moderates Wachstum von +1,8 %, wobei leitungsgebundene Telekommunikation und Software­lizenzen leicht über dem Vorjahreszeitraum lagen.

Der Immobilien‑ und Wohnungssektor war von wesentlichen Veränderungen betroffen. Mieten für Wohn‑ und Gewerbeimmobilien stiegen um 1,8 %, während die Preise für die Vermittlung und Verwaltung von Immobilien mit +4,3 % stark aufwiesen. Der Anstieg ist auf gestiegene allgemeine Kosten und vertragliche Erhöhungen zurückzuführen. Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen verzeichneten ein Wachstum von +2,6 %, wobei Rechnungs­wesen (+6,2 %) und Rechts­beratung (+4,2 %) die höchsten Anstiege aufwiesen.

Selbst die Kosten für die befristete Überlassung von Arbeitskräften stiegen um 3,1 %. Quantitativ betrachtet zeigt die Datenlage, dass die Preisentwicklung innerhalb der Dienstleistungsbranche stärker von Energie­ und Personalkosten geprägt ist als von strukturellen Marktbedingungen. Während der Transport­ und Logistikbereich von der globalen Konkurrenz gepaart mit regionalen Engpässen betroffen war, profitierte der Technologiebereich von der anhaltenden Nachfrage nach IT‑Dienstleistungen. Der Immobiliensektor bildete Konkurrenz, um die Mietpreis‑Erhöhungen zu neutralisieren, was die Mieter‑ und Eigentümer­klagen erregte.

Insgesamt verdeutlicht die Berichtanalyse, dass die Kostenwirkung des Iran‑Kriegs noch nicht im ganzen Dienstleistungsbereich spürbar ist, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, dass weiterhin Preis‑ und Nachfrageschwankungen stattfinden. Insgesamt zeigt diese Entwicklung, dass die deutschen Dienstleister die Preis­entwicklung stark an die veränderten Marktbedingungen angleichen. Die Anpassungen von der Rentabilität für Unternehmen mit niedrigen Kosten ausgleichen die Belastungen durch höhere Energiekosten.

Mit Blick auf die Zukunft sollten Industrie­experten die ansatzweise stabilen Preise im Technologie‑ und Kommunikationsbereich beobachten, während des Immobilien‑ und Transportmarkes weiterhin ein Risikocontingent besteht.





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