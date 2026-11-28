Diese 18 Tricks machen Apples Notizen-App deutlich mächtiger, als sie zuerst wirkt
Für viele iPhone-Nutzer ist die Apple-Notizen-App aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Egal, ob spontane Ideen, Einkaufslisten oder interessante...
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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Für viele iPhone-Nutzer ist die Apple-Notizen-App aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Egal, ob spontane Ideen, Einkaufslisten oder interessante Links. Häufig landen sie direkt in der Notizen-App.
Was zunächst wie ein einfaches Tool wirkt, hat sich allerdings zu einem vielseitigen Begleiter mit zahlreichen Funktionen entwickelt, von denen selbst erfahrene Apple-Nutzer oft überrascht werden. In den vergangenen Jahren hat Apple seine Notizen-App um viele praktische Möglichkeiten erweitert: automatische Texterkennung, versteckte Gesten, integrierte Rechenfunktionen und intelligente Ordner zählen dazu. In dieser Galerie stellen wir euchvor, mit denen ihr das volle Potenzial der kostenlosen Notizen-App ausschöpfen könnt. Schützt sensible Inhalte direkt in Apple Notizen mit.
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