So praktisch die Waschmaschine im Haushalt auch ist, dabei kann man auch einiges falsch machen. Drei Fehler können besonders schnell passieren.

So praktisch die Waschmaschine im Haushalt auch ist, dabei kann man auch einiges falsch machen. Drei Fehler können besonders schnell passieren.wären wir zu Hause ziemlich aufgeschmissen.

Denn wer kann sich heutzutage noch vorstellen, die schmutzige Kleidung aufwendig per Hand zu waschen? Die Waschmaschine ist da um einiges unkomplizierter, doch das heißt noch lange nicht, dass keine Fehler passieren können. Dazu zählen die folgendenwerden. Aber auch die Waschmaschine selbst wird so geschont.

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Auch wenn einiges an Kleidung gewaschen werden muss, ist es im Zweifel besser, etwas weniger Wäsche in die Maschine zu geben. Einenicht vollständig verteilt wird. Zu wenig Wäsche ist aber auch keine gute Idee, weil so im Verhältnis wesentlich mehr Strom und Wasser verbraucht wird. Eineist ein guter Richtwert, wobei die Trommel bei Woll- und Feinwäsche nur zu einem Drittel voll sein sollte.