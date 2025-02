Diese 5 Kajal-Fehler lassen Sie älter wirken - GALAs Tipps für einen verjüngenden Look

Kajal ist ein Make-up-Must-Have für viele, doch auch bei diesem Klassiker können man Fehler machen, die einen älter wirken lassen. GALA verrät, welche 5 Kajal-Fehler Sie vermeiden sollten und wie Sie einen jugendlichen Look erzielen.

17.02.2025, 11:36 Uhr Jeder versucht, sie zu vermeiden, doch sie passieren schneller, als man denkt: Kajal -Fehler. Aber keine Panik, es gibt Abhilfe! GALA verrät, welche fünf Fehler älter wirken lassen – und wie man sie ganz einfach korrigieren kann, um einen sofortigen, verjüngenden Effekt zu erzielen. Der Kajal stift ist schon seit Generationen ein fester Bestandteil der Kosmetik tasche und gehört auch heute noch für viele zum täglichen Make-up.

Wer ihn regelmäßig verwendet, beherrscht die gewohnte Bewegung oft schon im Schlaf. Doch auch bei einer etablierten Routine lohnt es sich manchmal, genauer hinzusehen. Vielleicht haben sich auch bei Ihnen diese fünf Kajal-Fehler eingeschlichen, die Sie älter wirken lassen, als Sie eigentlich sind.Make-up ist vielseitig und es gibt selbstverständlich keine 'Fehler', denn ob etwas richtig oder falsch ist, entscheidet jeder selbst. Dennoch gibt es manche Techniken, die daswirken lassen und Ihnen dadurch tendenziell ein paar Jahre hinzu schmuggeln. 'Älter aussehen' wird in diesem Artikel also darauf bezogen, etwas weniger frisch und jugendlich auszusehen, als man es könnte, würde man den Kajal anders benutzen. Auf dieseAm häufigsten wird Kajal auf der Wasserlinie aufgetragen. Jetzt sagen wir plötzlich, dass Sie das nicht machen sollen – haben wir den Verstand verloren? Bevor wir Sie verlieren, erklären wir das lieber: Kajal auf der Wasserlinie kann bei Looks wie Smokey Eyes sehr ästhetisch aussehen. Wer ein ausgerauchtes, sexy Augen-Make-up schminken möchte, darf das gerne weiterhin so machen. Für ein Alltags-Make-up kann schwarzer Kajal auf der Wasserlinie das Auge sehr schnell sehr klein wirken lassen, es tritt optisch zurück. Ein wacher Blick wird dadurch nicht begünstigt.: Auch hier muss man nicht auf den Kajal verzichten. Ganz im Gegenteil, selbst bei größeren Augen hat der Kajal eine tolle Wirkung: Im Augeninnenwinkel aufgetragen, schenkt er Definition und verpasst den Augen eine schöne Mandelform.: Hier empfehlen wir, auf schwarzen Kajal auf der unteren Wasserlinie zu verzichten und ihn stattdessen, ist er dann besser aufgehoben. Am besten im Anschluss kurz mit dem Finger etwas 'verwischen', so sieht er ebenmäßiger und natürlicher aus. So verdichten Sie gleichzeitig den unteren Wimpernkranz und geben dem Auge Definition, die es optisch vergrößert. Probieren Sie doch mal, den Kajal auf der oberen Wasserlinie statt der unteren aufzutragen. Das Tightlining verdichtet sehr natürlich die Wimpern – mit dem Kajal füllen Sie von unten die Lücken zwischen den Wimpern auf, was einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied macht.Bei hellen Haaren und/oder Wimpern, kann schwarzer Kajal sehr hart wirken. Ja, die Mascara ist meist ebenfalls schwarz – auch hier übrigens nicht immer die beste Wahl. In Kombination mit dem Kajalstift können die Farben in Ihrem Gesicht schnell unbalanciert wirken und dadurch weniger modern. Zeitgenössischer und dadurch auch jugendlicher wirkt es, wenn alle Farben des Make-ups harmonisch zusammengeblendet werden. Greifen Sie deshalb beispielsweise zu einem braunen Kajal. Bei kleinen Augen kann ein Beige den Blick mit Sofort-Effekt öffnen, bei blauen Augen kann auch Türkis schmeichelhaft aussehen. Einfach ausprobieren!Ist Ihr Kajal wirklich bei jedem Benutzen angespitzt? Das ist besonders wichtig, da sonst Ihr Auge nicht nur potenziell gereizt wird, sondern auch die Linie zu dick. Dadurch wirkt der Effekt, der normalerweise das Auge definiert (siehe Punkt Eins), weniger natürlich. Besonders wenn Sie den Kajal am oberen Wimpernkranz verwenden, um z.B. einen kleinen Wing/Eyeliner zu ziehen, sieht das mit einem stumpfen Stift nicht sehr ästhetisch aus. Ist der Wing nicht spitz, verfehlt er die beabsichtigte Wirkung, die Augenpartie optisch zu liften – die gezeichnete Linie mit dem stumpfen Kajal, zieht das Auge dann eher nach unten, was Sie älter wirken lassen kann. graue Schleierwirken. Besonders beim Kajal, den man ja auch gerne mal im Augeninnenwinkel für einen Cat-Eye-Look aufträgt, ist es essenziell, dass er an Ort und Stelle bleibt. Dass Augen auch mal tränen, ist ganz normal – gerade deshalb raten wir zu dieser Vorgehensweise: die präferierte Stelle im ersten Schritt mit einem Wattestäbchen, sodass sie relativ befreit von Tränenflüssigkeit ist.Lassen Sie den Kajal nach dem Auftrag möglichst 5. Zu weicher oder zu harter Kajalstift, müssen Sie mehrere Male über die gleiche Stelle gehen, wodurch das Auge potenziell gereizt wird und schneller tränt. Die Folge davon ist, dass der Kajal verschmiert, womit wir wieder beim vierten Punkt wären. darf der Stift jedoch auch nicht sein. Für manche Zwecke (wenn Sie ihn anschließend mit einem Pinsel verblenden wollen) ist das zwar wünschenswert, z.B. im Augeninnenwinkel verläuft er dann jedoch nur noch schneller. Am besten wählen Sie einen Kajal, der cremig im Auftrag ist und anschließend schnell antrocknet, sich also schnell setzt. Smokey Eyes im Alltag sind langsam vorbe





