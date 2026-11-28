So wichtig NPCs auch sein mögen, manche von ihnen machen viele Spieler einfach fuchsteufelswild. Wir erinnern euch an ein paar anstrengende...

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So wichtig NPCs auch sein mögen, manche von ihnen machen viele Spieler einfach fuchsteufelswild. Wir erinnern euch an ein paar anstrengende Gaming-Charaktere, derentwegen ihr vielleicht ein- oder zweimal eure Maus oder euren Controller durch das Zimmer werfen wolltet. Ob trödelnder Begleiter, nörgelnder Händler oder lästiger Questgeber – wir alle kennen nervige NPCs, die uns in den Wahnsinn treiben und die wir lieber nicht im Spiel hätten.

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Wir wollten deshalb von euch in den sozialen Medien wissen:Eine kleine Zusammenstellung der besten Antworten findet ihr in der folgenden Bilderstrecke. Florian kann die weisen Worte einfach nicht vergessen. Deckard Cain wiederholt sich nämlich gern und möchte immer und immerzu von euch, dass ihr seinen Worten lauscht:Redakteurin Mandy findet: „Die Goldmedaille für den nervigsten NPC erhält für mich eindeutig Preston Garvey. Kein anderer NPC in der großen, weiten Videospielwelt hat es geschafft, mich so sehr auf die Palme zu bringen.