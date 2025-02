Diese Beauty-Favoriten strahlen um die Wette: Der perfekte Highlighter für jeden Teint

Wir stellen fünf Highlighter vor, die eurem Gesicht maximalen Glow verleihen. Von dezenten, natürlichen Effekten bis zu glamourösen Glitzer-Highlights – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Strahlende Haut, intensiver Glow und wunderschöner Schimmer – genau das versprechen Highlighter . Das Produkt wird auf Nase, Wangenknochen oder auch aufs Dekolleté aufgetragen und soll das Licht reflektieren. Wir stellen fünf Highlighter vor, die eurem Gesicht maximalen Glow verleihen.

Der richtige Highlighter gibt dem Gesicht Frische, betont die Gesichtszüge und garantiert den perfekten „Lit from within“-Look – denn besonders im kalten Winter dürft ihr gerne etwas Wärme und Schimmer ins Make-up integrieren. Ein Klassiker unter den Highlightern ist und bleibt das Highlighter-Puder: Dieses lässt sich einfach mit einem Puder- oder Rouge-Pinsel auftragen und stückweise kräftiger aufbauen. Das Produkt kommt beispielsweise mit zwei Farben daher: Diese mischt ihr entweder miteinander oder verwendet sie einzeln – je nach Hautton und aktueller Bräune. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Die Redaktion lobt die gute Haltbarkeit und die veganen Inhaltsstoffe. Den Highlighter könnt ihr mit dem Pinsel oder Finger verteilen, um ein optimales Glow-Ergebnis zu zaubern. Auch dieser tritt im praktischen Format zum Mitnehmen auf und ist in zwei Farbnuancen verfügbar. Top-Tipp: Für den maximalen Strahl-Effekt könnt ihr nach dem Auftragen des Stick-Highlighters noch etwas Puder-Highlighter auftupfen. - vergangenes Jahr haben sie 25 Highlighter aus Drogerie sowie Parfümerie getestet und Glow-Effekt, Konsistenz, Haltbarkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis unter die Lupe genommen. Hier macht ein flüssiger Highlighter das Rennen. Zum Auftragen des Produkts könnt ihr den integrierten Applikator verwenden, den Highlighter mit den Fingerkuppen sanft einklopfen und nach und nach aufbauen. Glitzer im Highlighter ist ein Streitthema: Einige bevorzugen dezenten, eher natürlich wirkenden Schimmer. Ihr findet, mehr ist mehr? Dann erhaltet ihr bei der gleich fünf Highlighter-Töne mit nicht gerade wenig Glitzerpartikeln – ideal zum Experimentieren: Probiert einfach aus, welcher Highlighter-Ton am besten zu eurem Teint und eurer Stimmung passt. Ob dezent oder intensiv – der richtige Highlighter kann das Make-up auf das nächste Level heben. Wer auf einen natürlichen Glow setzt, ist mit flüssigen und cremigen Formeln bestens bedient. Ihr mögt es glamouröser? Dann greift zu stark reflektierenden Puder-Highlightern oder der Variante mit Glitzer. Welcher Highlighter ist euer Favorit





