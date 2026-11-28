Die Verwaltung in Sachsen-Anhalt wird digitaler. Welche Angebote schon flächendeckend verfügbar sind - und welche fünf bis 2027 überall bereitstehen sollen.

Die Verwaltung in Sachsen-Anhalt wird digitaler. Welche Angebote schon flächendeckend verfügbar sind - und welche fünf bis 2027 überall bereitstehen sollen. Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt Wohngeld beantragen, den Wohnsitz anmelden oder ein Führerscheinanliegen erledigen will, soll das künftig in jeder zuständigen Behörde online erledigen können.

Das Land will dafür fünf Verwaltungsleistungen spätestens bis Mitte 2027 flächendeckend digital verfügbar machen, wie das Digitalministerium auf Anfrage mitteilte. Sachsen-Anhalt beteiligt sich dafür am Flächendeckungsprogramm des Bundes. Es richtet sich an sogenannte EfA-Leistungen : Ein Online-Dienst wird so entwickelt, dass weitere Verwaltungen ihn nachnutzen können. Das Programm soll ausgewählte Angebote in allen zuständigen Behörden verfügbar machen.

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Für Sachsen-Anhalt sind Führerschein, Wohngeld, elektronische Wohnsitzanmeldung, Aufenthaltstitel sowie Genehmigungen und Zulassungen für Anlagen vorgesehen. Sie sollen spätestens ab dem 30. Juni 2027 in jeder zuständigen Vollzugsbehörde digital verfügbar sein.