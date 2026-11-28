Die Schweiz stimmt am Sonntag über ein Verbot von lautem Feuerwerk ab. In Baden-Württemberg bemüht sich in Mannheim eine Initiative um ein Verbot. Welche Vorgaben die Städte zum Böllern machen.

Die Schweiz stimmt am Sonntag über ein Verbot von lautem Feuerwerk ab. In Baden-Württemberg bemüht sich in Mannheim eine Initiative um ein Verbot. Welche Vorgaben die Städte zum Böllern machen.

Stuttgart - Raketen, Böller, Vulkane - zu Silvester gehört für viele Menschen traditionell das Zünden von Feuerwerk. Manche setzen dabei mehr auf Schönheit, andere auf Lautstärke. In einigen Kommunen Baden-Württemberg gibt es Böllerverbote gerade in den Innenstädten. Welche Vorgaben gelten in einzelnen Städten?

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Warum ist das so? Und inwiefern halten sich die Menschen daran? Die wichtigsten Fragen zum Thema:Karlsruhe: In Karlsruhe ist der Schlossplatz seit Silvester 2019/2020 böllerfrei, seit dem Jahreswechsel 2020/2021 wurde auch der Marktplatz zur böllerfreien Zone erklärt. Änderungen an den bestehenden Regeln werde es für dieses Jahr nicht geben, teilte die Verwaltung mit.