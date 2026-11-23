Carrera revolutioniert die Rennbahn: Frei steuerbare Ferrari-Flitzer, KI-Unterstützung und packende Duelle statt starrer Spuren! Die Carrera Hybrid Speedcore Challenge gibt’s zur Black Week bei Amazon jetzt zum Tiefstpreis für unter 100 Euro.

Carrera revolutioniert die Rennbahn: Frei steuerbare Ferrari-Flitzer, KI-Unterstützung und packende Duelle statt starrer Spuren! Die Carrera Hybrid Speedcore Challenge gibt’s zur Black Week bei Amazon jetzt zum Tiefstpreis für unter 100 Euro.

Kaum ein Spielzeug weckt so viele Kindheitserinnerungen wie eine Carrera-Bahn. Doch die klassischen Slotcars bekommen jetzt mächtig Konkurrenz – ausgerechnet vom eigenen Hersteller! Carrera Hybrid kombiniert frei steuerbare Autos mit spektakulären Überholmanövern und realistischer Rennsimulation. DieDas Highlight ist das innovative Fahrkonzept: Statt einer festen Spur zu folgen, heizen die beiden Ferrari 296 GT3 völlig frei über dieIhr könnt praktisch überall überholen, die perfekte Ideallinie wählen und eure Gegner mit cleveren Manövern ausbremsen.

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Selbst abseits der Rennbahn könnt ihr durch die Wohnung düsen. Und falls ihr von der Strecke abkommt? Einfach zurücklenken, statt das Auto mühsam wieder aufzusetzen!hilft euch dabei, auf Kurs zu bleiben. Wie stark sie eingreift, entscheidet ihr selbst.

Anfänger*innen lassen sich durch die Kurven lotsen, während Profis mit weniger Unterstützung um jede Zehntelsekunde kämpfen. So liefern sich auch Kinder und Erwachsene spannende Duelle auf Augenhöhe. Beim freien Fahren sind sogar bis zu 16 Autos gleichzeitig möglich.

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Richtig spannend wird Carrera Hybrid durch die zugehörige Smartphone-App. Hier erwarten euch verschiedene Fahrmodi: vom unkomplizierten Arcade-Spaß bis zur anspruchsvollen Simulation+ mit Reifenverschleiß und simulierten Temperatureinflüssen. Laut unabhängigen Tests machen sich die Unterschiede beim Fahren deutlich bemerkbar. Sogarsind möglich.

Dazu kommen zahlreiche Tuning-Optionen und erweiterbare Strecken – Langeweile dürfte da so schnell nicht aufkommen.läuft nichts. Ihr benötigt mindestens ein iPhone 11 mit iOS 15.8 oder ein Android-Gerät ab Version 12.

Außerdem ist nach etwa 30 bis 60 Minuten Fahrspaß, je nach Nutzung, erst mal eine Ladepause angesagt. ein echtes Highlight für Motorsportfans und Gamer*innen. Gerade zum Black-Week-Preis von knapp unter 100 Euro bekommt ihr hier jede Menge Rennspaß fürs Geld. Wer schon immer mal seinen eigenen kleinen Ferrari-Rennstall aufmachen wollte, sollte sich den Deal unbedingt ansehen!müsst ihr keine Abstriche machen. Alle Sets bieten das gleiche grundlegende Fahrkonzept mit freier Steuerung, KI-Unterstützung und App-Funktionen.

Und dank der aktuellen Black-Friday-Angebote könnt ihr euch auch diese Rennbahnen zum attraktiven Deal-Preis sichern. LEGO setzt drei ikonische Pokémon mit über 6.800 Teilen in Szene: Jetzt Black Friday Angebot sichern *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision.

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Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Auf die Technik kommt es an: Sven liebt kräftige Bässe und brillante Farben in seinem Heimkino, damit jeder Film zu einem Erlebnis wird.

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