Vom Schlüssel über den Wecker bis zur CD: Diese Alltagsgegenstände werden schon bald verschwinden.

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Früher war der Schlüsselbund ein unverzichtbares Accessoire, heute reicht oft ein Fingerabdruck oder eine App fürs Smartphone, um die eigene Haustür zu öffnen. CDs, Festnetztelefone oder Tickets in Papierform: Verdrängt vom digitalen Fortschritt gibt esDie Digitalisierung verändert unseren Alltag grundlegend, weit über den reinen technischen Fortschritt hinaus. Früher war es das Regal für mehr Stauraum, heute ist es der Speicherplatz in der Cloud.

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Diese Alltagsgegenstände gehören bald der Vergangenheit an.weil Streaming-Dienste wie Spotify, Netflix oder der Xbox Game Pass eine bequemere Alternative für Nutzer bietenDas Streamen von Musik, Serien oder anderen Medien eliminiert viele Nachteile, die physische Datenträger mit sich bringen: defekte Abspielgeräte, Kratzer oder das Wechseln von Discs. Auch kann CDs oder DVDs unlesbar machen. Durch eine chemische Zersetzung über Zeit zweifeln viele Nutzer an der Langlebigkeit dieser Datenträger.