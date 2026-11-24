58 Jahre gingen sie gemeinsam durchs Leben. Nun hat Senta Berger in einem Interview über den Tod ihres Ehemanns Michael Verhoeven gesprochen.

Im Gespräch mit der „Abendzeitung“ blickt die 85-Jährige auf eine besonders emotionale Zeit zurück. Anlass ist der Film „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“, in dem Berger die Hauptrolle übernahm.

Regie führte ihr Sohn Simon Verhoeven. Die Arbeit an dem Film wurde von einem schweren Schicksalsschlag überschattet.

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„Ich habe meinen Mann verloren, die Kinder ihren Vater“, sagt, rückblickend. Gerade deshalb habe das Projekt für die Familie eine besondere Bedeutung bekommen. Die Schauspielerin betonte, dass die Themen Abschied und Vergänglichkeit, die im Film behandelt werden, auch ihr eigenes Leben widerspiegeln. Der Tod gehöre untrennbar zum Leben dazu, erklärt Berger.

„So ist es nun mal, Kinder. Der Tod ist der Abschluss unseres Lebens, und alles ist gleichzeitig: Das Kind oder die Enkel sind jung, wir alt. Und wir werden uns bald verabschieden müssen. Damit musst du leben lernen.

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“IMAGO / Future Image, und Michael Verhoeven Anfang der 1960er Jahre. Damals war sie 22 Jahre alt, er 25. Verhoeven studierte Medizin in München und arbeitete gleichzeitig als Schauspieler. Kurz nach ihrem Kennenlernen musste der junge Mediziner bereits für Dreharbeiten nach Los Angeles reisen.

Ausgerechnet die räumliche Distanz habe ihre Beziehung jedoch gestärkt, erinnerte sich Berger. Trotz der Entfernung seien sie sich näher gekommen. Am Tag der Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy war Senta Berger für Dreharbeiten in Rom und rief in dieser außergewöhnlichen Situation nicht ihre Familie, sondern Verhoeven an. Für sie wurde damals klar, dass ihre Beziehung etwas Besonderes war.

„Da habe ich gespürt, das ist eine richtige G'schicht“, so Berger. „Und er hat ja auch immer gut und so jung ausgesehen. Er war so interessant, hat mich immer so interessiert, dass wir zusammengeblieben sind. Er hat mich umworben, Briefe geschrieben“, erzählt die Schauspielerin.