Der November 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Heidelberg Materials, Fresenius und Bayer führen die Liste der stärksten DAX-Aktien des Monats...

Der November 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Heidelberg Materials, Fresenius und Bayer führen die Liste der stärksten DAX-Aktien des Novembers an. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im DAX.

Während einige DAX-Werte im November 2026 Kursverluste hinnehmen mussten, konnten andere Unternehmen deutliche Zugewinne verbuchen. Besonders Aktien aus der Baustoff-, Gesundheits- und Konsumgüterbranche entwickelten sich in den vergangenen 30 Tagen positiv. Angeführt wird die Liste der stärksten DAX-Aktien der letzten 30 Tage von Heidelberg Materials mit einem Kursplus von mehr als 21 Prozent. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

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Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch dieMit einem Kursgewinn von 21,61 Prozent führt Heidelberg Materials die Liste der stärksten DAX-Werte der letzten 30 Tage an. Rückenwind erhielt der Baustoffkonzern durch ein überzeugendes drittes Quartal.