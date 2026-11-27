Diese Gespräche mit Teenagern sind unangenehm, aber wichtiger denn je
Pornos, Sexting, Alkohol oder Liebeskummer: Diese Gespräche sind Eltern oft unangenehm, für Teenager sind sie jedoch wichtiger denn je.
Warum die Hochphase der Pubertät so anstrengend istPornos, Sexting, Alkohol oder Liebeskummer: Diese Gespräche sind Eltern oft unangenehm, für Teenager sind sie jedoch wichtiger denn je.
Es gibt Gespräche, auf die freut sich wirklich niemand. Nicht die Eltern. Nicht der Teenager. Und trotzdem gehören sie zum Elternsein dazu.
Früher oder später werdet ihr also über Pornos, Nacktbilder oder Körpergeruch sprechen müssen. Das wird vermutlich unangenehm, für beide Seiten. Aber es ist notwendig, damit der Teenager versteht. Peinlichkeit ist besser als Schweigen Als Eltern hofft man, dass sich schwierige oder peinliche Themen insgeheim von selbst erledigen.
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