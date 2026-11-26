Ihr steigt aus der U-Bahn, wollt nur schnell zum verabredeten Treffpunkt, aber der blaue Punkt in Google Maps dreht sich orientierungslos im Kreis....

Ihr steigt aus der U-Bahn, wollt nur schnell zum verabredeten Treffpunkt, aber der blaue Punkt in Google Maps dreht sich orientierungslos im Kreis. Ihr lauft nach links, nur um nach 50 Metern festzustellen, dass ihr eigentlich genau in die andere Richtung müsst.

Für genau solche Momente hat Google eine Funktion in Maps integriert, die viele kaum nutzen: denWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. in eurem Smartphone. Besonders in dicht bebauten Innenstädten mit vielen Stahlbeton-Gebäuden und Funksignalen wird dieser schnell gestört und verliert die Orientierung.ab.

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Dazu gehören zum Beispiel Gebäude, Schilder, Schaufenster. So erkennt die App euren Standort und eure Blickrichtung auf den Meter genau und blendet große, klare Pfeile und Straßennamen direkt in das Kamerabild ein. Richtet eure Kamera nun auf die Gebäude und Schilder auf der gegenüberliegenden Straßenseite. , seht ihr die Kameraansicht.