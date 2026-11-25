Ob Musik, Sport oder Gartenarbeit: Die jungen Royals haben viele Interessen. Während Prinz George Gitarre spielt, begeistert sich Prinzessin Charlotte für Tanz und Gymnastik. Und auch Prinz Louis hat bereits ein Faible für Musik entdeckt.

Wenn George, Charlotte und Louis nicht gerade auf dem Palastbalkon posieren, haben die drei kleinen Royals ganz normale Hobbys. Ob Musik, Sport oder Gartenarbeit: Die jungen Royals haben viele Interessen.

Während Prinz George Gitarre spielt, begeistert sich Prinzessin Charlotte für Tanz und Gymnastik. Und auch Prinz Louis hat bereits ein Faible für Musik entdeckt. Abseits ihrer offiziellen Auftritte und royalen Verpflichtungen sind Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis vor allem eines: Kinder mit ganz unterschiedlichen Interessen. Die Hobbys der Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate reichen von Musik und Sport bis hin zu kreativen Beschäftigungen und Gartenarbeit.

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Erst kürzlich sorgte Prinz George mit seinem künstlerischen Talent für Aufmerksamkeit. In einer Sonderausgabe des britischen Magazins "Country Life", die sein Vater als Gastredakteur gestaltet hat, wurde eine bislang unveröffentlichte Zeichnung des 13-Jährigen gezeigt. Sie zeigt einen farbenprächtigen Eisvogel, der auf einem Ast sitzt. George fertigte das Bild im Frühjahr 2026 zu Hause an - damals war er noch zwölf Jahre alt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der älteste Sohn der Wales-Familie mit einer Zeichnung auffällt. Bereits 2022 teilten William und Kate ein von George gemaltes Rentierbild, das für eine Weihnachtskarte der Familie verwendet wurde. Auch Musik gehört zu seinen Interessen: George spielt E-Gitarre.

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Zudem soll er sich für Schlagzeug begeistern. Seine Schwester Charlotte hat ebenfalls eine kreative Seite. Sie interessiert sich laut "People" besonders für Tanz und Gymnastik.

Außerdem spielt die Elfjährige Klavier und ist sportlich aktiv. Dazu gehören unter anderem Netball und Fußball. Ihr Vater William erzählte zudem, dass Charlotte gerne auf dem Trampolin springt. Der jüngste Sohn der Familie, Louis, verbringt seine Zeit ebenfalls gerne aktiv.

Der Achtjährige hilft im Garten und in der Küche mit. Außerdem übt er Handstände und hat wie sein älterer Bruder Interesse am Schlagzeugspielen entwickelt. William scherzte bereits über die musikalischen Ambitionen seines Sohnes: Wenn Louis übe, müsse er sich manchmal die Finger in die Ohren stecken. Auch gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern spielen in der Wales-Familie eine Rolle.

Prinzessin Kate hat mehrfach erzählt, dass sie die Kinder in alltägliche Aufgaben einbezieht - etwa beim Kochen, Backen und Aufräumen. Die Familie verbringt außerdem gerne Zeit draußen in der Natur. Bei Spaziergängen mit den Hunden Orla und Otto können George, Charlotte und Louis ihre Umgebung erkunden.