Nürnberg - In Franken und der Region kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Es droht gefrierender Regen auf den Straßen, warnt der DWD. Hier sollten Autofharer besonders aufpassen.

- In Franken und der Region kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Es droht gefrierender Regen auf den Straßen, warnt der DWD. Hier sollten Autofharer besonders aufpassen.

Gevatter Frost hat Deutschland, Franken und die Region fest in seinen eisigen Klauen. Wer aktuell vor die Tür geht, dem gefriert buchstäblich der Atem. Für Fußgänger bedeutet das, besser einen guten Tritt zu haben. Für Autofahrer – die natürlich alle längstnicht nur schweinekalt, der Deutsche Wetterdienst spricht auch eine amtliche Warnung vor „markanter Glätte“ aus.

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In diesen Landkreisen und Gemeinden ist besondere Vorsicht geboten. Neben einer amtlichen Warnung vor „mäßigem Frost zwischen -2 und -6 Grad, kommt es in Teilen Bayerns und Frankens auch zu einer weitaus größeren Gefahr.