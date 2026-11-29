Ein Jahr Generation Deutschland: Jean-Pascal Hohm spricht über den Machtanspruch der rechten Jugend, die Remigrationsdebatte und Fehler der Mutterpartei.

„Diese Menschen müssen nichts befürchten“: Gründer der AfD-Jugend grenzt sich in Remigrationsdebatte von Krah abHeute vor einem Jahr wurde die Generation Deutschland gegründet. Anders als ihre Vorgängerin, die Junge Alternative, ist die Jugendorganisation unmittelbar Teil der AfD.

Ihr Vorsitzender Jean-Pascal Hohm will vor allem den Einfluss der Jugend auf den politischen Kurs der Partei ausbauen. Doch welche eigenen politischen Akzente setzt die rechte Jugend? Während in der AfD erneut über Remigration gestritten wird, gehen junge Menschen gegen die Wehrpflicht auf die Straße. Hohm, der zum Gespräch in seinem spärlich eingerichteten Büro im Brandenburger Landtag empfängt, sieht in der Frage der Generationengerechtigkeit auch bei seiner eigenen Partei Nachholbedarf.

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Jean-Pascal Hohm: Mich zwei Jahre älter gemacht. Nein, ich bin rundum zufrieden. Unser innerparteilicher Einfluss ist gewachsen. Neben mir sitzen drei weitere Mitglieder der Generation Deutschland im Bundesvorstand der AfD.