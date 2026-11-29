Die helle Blukar Mini-Taschenlampe kostet bei Amazon 13,29 Euro. Die Eckdaten: 59 Gramm, Alu-Gehäuse, USB-C und drei Lichtmodi.

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. Für nur 13,29 Euro statt der üblichen 16,99 Euro bekommt ihr hier ein echtes Licht-Upgrade für euren Schlüsselbund und spart dabei 22 Prozent. Achtung:Der Preis gilt nur für Prime-Mitglieder und bis zum 30. November.

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Die Ersparnis durch den aktuellen Rabatt ist dabei nicht das Highlight. Vielmehr ist erstaunlich, dass Blukar ein Produkt wie dieses regulär für knapp 17 Euro anbietet, während ähnlich aussehende Leuchten wie die Olight Oclip Pro nur für 30 Euro aufwärts zu haben sind. Klar sind Funktionen und Verarbeitung in dem Fall nicht identisch – aber die Grundfunktion „helles Licht machen“ wird auch von der Blukar einwandfrei erfüllt.